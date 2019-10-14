Son Dakika Haberleri: Rahip Brunson'ın duasını alan Trump: Kürtler çekilme eğiliminde
Son Dakika Dünya Rahip Brunson'ın duasını alan Trump: Kürtler çekilme eğiliminde

Rahip Brunson'ın duasını alan Trump: Kürtler çekilme eğiliminde

7 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye'de çekilme kararını bir kez daha savunurken "Kürtler çekilme eğilimde" dedi. Türkiye ile ABD arasında krize neden olan Rahip Brunson'un dua ettiği Trump, 'Washington generallerini' de eleştirdi.

Rahip Brunson'ın duasını alan Trump: Kürtler çekilme eğiliminde, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Suriye'de çekilme kararını bir kez daha savunurken "Kürtler çekilme eğilimde" dedi. Türkiye ile ABD arasında krize neden olan Rahip Brunson'ın dua ettiği Trump, 'Washington generallerini' de eleştirdi.


Washington'da seçmenlerle bir araya gelen Trump, ABD askerlerini Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekme kararını değerlendirdi. Toplantıya Türkiye'de 2 yıl boyunca hapiste kalan Rahip Andrew Brunson da katıldı. ABD'lilere seslenen Trump, askerleri eve getirme kararını anlatırken 'yalnız' kaldığını belirtti ve 'Washington generallerini' eleştirdi.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:17 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Akıncı'nın eleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na, KKTC'li siyasetçilerden destek geldi
ABD'nin, Suriye'deki askerlerinin büyük bir kısmını birkaç gün içinde çekeceği iddia edildi Tunus'un yeni cumhurbaşkanı Anayasa Profesörü Kays Said oldu Ekvador'da protestolar: Başkent Quito'da sokağa çıkma yasağı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 02:24:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rahip Brunson'ın duasını alan Trump: Kürtler çekilme eğiliminde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]