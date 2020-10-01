Rahmanlar Barajı 6 ay sonra tamamlanacak - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde içme suyu ve sulama hizmeti verecek Rahmanlar Barajı'nın 6 ay içinde tamamlanacağı bildirildi.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, beton kaplama çalışmaları süren Rahmanlar Barajı'nda 2 ay sonra su tutulacak.

Tüm imalatları 6 ay sonra tamamlanacak baraj, Ödemiş'e 9 milyon 360 bin metreküp içme suyu sağlayacak, 14 bin 940 dekar araziye can suyu verecek ve bölge çiftçisine yılda ortalama 16 milyon lira ek gelir sağlayacak.

Temelden yüksekliği 90 metre

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, temelden yüksekliği 90 metre olan barajda gövde kaplama çalışmalarının son hızla sürdüğünü aktardı.

Rahmanlar Barajı'nın gövde kaplaması için şu ana kadar 12 bin metreküp beton döküldüğü bilgisini veren Çınar, bu rakamın 22 bin metreküpe çıkacağını bildirdi.

Çınar, barajın 171 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayacağına dikkati çekerek, 950 futbol sahası büyüklüğündeki bir alanın modern sulama ile tanışacağını ve 705 kişiye ek istihdam olanağı sağlanacağını vurguladı.