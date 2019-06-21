Son Dakika Haberleri: Rahmanlardan İzmirlileri sevindirecek haber
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Rahmanlardan İzmirlileri sevindirecek haber

15 dakika önce

Dev barajın gövdesi bu yıl bitiyor.

Rahmanlardan İzmirlileri sevindirecek haber, System.String[]

Hem Ödemiş'in içme suyu ihtiyacını karşılayacak hem de K. Menderes Ovası'nda 1950 futbol sahası büyüklüğündeki verimli tarım arazisine can suyu verecek Rahmanlar Barajı'ndan müjde var.% 80 fiziki gerçekleşme oranına yaklaşılan barajın gövde dolgusu yılsonuna kadar tamamlanacak.

İzmir Ödemişlilerin sabırsızlıkla beklediği Rahmanlar Barajı'nın gövde dolgusu 6 içinde bitiyor. Bölge ekonomisine hayat verecek dev projede % 80 fiziki gerçekleşme oranına yaklaşılırken, barajda önümüzdeki yıl gövde kaplaması tamamlandıktan sonra su tutulması hedefleniyor

3 milyon 200 m3 dolgu yapılacak

Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen barajın gövdesi için şu ana kadar 3 milyon 100 bin m3'lük dolgu yapıldı. Yılsonuna kadar kalan 100 bin m3'lük dolgu işlemi de tamamlanacak ve Rahmanlar Barajı gövdesi beton kaplamaya hazır halde girecek. Barajda beton kaplama çalışmaları tamamlandıktan sonra su tutulacak.

Ödemiş'in içme suyu problemi kalmayacak

Ödemiş'in içme suyu problemini tarihe gömecek Rahmanlar Barajı'nda 25 milyon 150 bin metreküp su depolanacak. Bu suyun 9 milyon 360 bin m3'ü ilçeye içme suyu olacak verilirken; kalan kısmı ile de 14 bin 340 dekar verimli tarım arasizine can suyu sağlanacak.

İzmirli çiftçiye 13.5 milyon lira kazandıracak

1950 futbol sahası kadar alanı modern sulama ile tanıştıracak Rahmanlar Barajı'nın temelden yüksekliği 90 metre olacak. Bölgede ürün çeşitliliği ve verim artışı sağlamasının yanı sıra sulama maliyetlerini de düşürecek proje üreticiye her yıl ortalama 13 milyon 495 bin lira daha fazla kazandıracak.

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 08:59 Kaynak: Bültenler
Futbol, Ödemiş, Güncel
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