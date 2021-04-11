RAHMET VE BEREKET AYI: RAMAZAN - Camiler ramazana hazırlandı - Son Dakika

RAHMET VE BEREKET AYI: RAMAZAN - Camiler ramazana hazırlandı

11.04.2021 11:59

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, ramazanda camilerin vatandaşlara en iyi şekilde hizmet verebilmesi için hazırlıklar tamamlandı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, ramazanda camilerin vatandaşlara en iyi şekilde hizmet verebilmesi için hazırlıklar tamamlandı.

Adana'da, kent genelindeki camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı. Ramazanın manevi iklimini yansıtan ve bu ayla özdeşleşen mahyaların en iyi şekilde çalışması için sistemler gözden geçirildi, eksiklikler giderildi. Ramazan süresince okunacak hatimler için de planlamalar yapıldı.

İl Müftüsü Hasan Çınar, AA muhabirine, ramazana kavuşacakları için sevinçli olduklarını söyledi.

Tüm camilerin ramazanda cemaat için hazır halde olduğunu, salgın nedeniyle tedbirlere en üst düzeyde dikkat etmek şartıyla camilerde 5 vakit namaz kılınacağını belirten Çınar, şöyle konuştu

"Geçen sene camilerimiz tamamen kapalıydı. Bu sene camilerimiz kapalı değil ama evlerimizi de mescide çevireceğiz. Teravih namazlarını evlerimizde eş ve çocuklarımızla cemaat yaparak kılabiliriz. Camilerimizde hatimler okunacak. Vatandaşlarımız fiziki mesafeye dikkat etmek şartıyla takip edebilir. İnşallah bu sene de Adanamızda ramazanın en gazel şekilde geçmesini umuyoruz. Tüm tedbirlerimizi aldık. Halkımıza uyarılara devam edeceğiz. Tedbirlere dikkat etme hususunda, fiziki mesafeye, temizliğe dikkate devam edeceğiz. Camilerimiz şu ana kadar olduğu gibi en az 1-1,5 metre fiziki mesafeyle bölündü. Toplumca, bilim insanlarının ve büyüklerimizin bildirmiş oldukları talimatlara uymak suretiyle bir ramazan geçirmeyi Allah bize nasip etsin."

Çınar, müftülük olarak 6 yerde "Hayır Çarşısı" açtıklarını, buralardan yılın her günü ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunduklarını ifade etti.

Hacı Nuri Çomu Camisi Vakıf Müdürü Mustafa Bahar da camiyi her gün temizlediklerini, mahyanın da açılacağını belirterek, "Mahyada Kovid-19 ve ramazanla ilgili sözler yazacağız. Her gün farklı bir söz yazılacak." dedi.

Mersin'de 6 minareli Hazreti Mikdat Camisi ramazana hazır

Mersin'de, Cumhuriyet döneminde inşa edilen, 3 bin metrekare alanı, 81 metreye uzanan 6 minaresiyle öne çıkan Hazreti Mikdat Camisi'nde ramazan hazırlıkları tamamlandı.

Halk arasında "Muğdat Camisi" olarak da bilinen camide, Kovid-19'a karşı dezenfeksiyon yapıldı ve hijyen önlemleri alındı.

Halılar ile vatandaşların temas edeceği yerleri de temizleyen ekipler, ses sistemleri ve mahyalarda da son kontrolleri yaptı. Cemaat için oluşturulan ve sosyal mesafe alanlarını belirleyen işaretler de yenilendi.

İl Müftüsü Şaban Kondi, AA muhabirine, camilerin ramazana hazırlandığını belirterek, "Cemaatimizin rahat, huzurlu, güvenli, emniyetli bir şekilde camilerimize gelip vakit namazlarını kılabilmeleri ve Kur'an dinleyebilmeleri için camilerimiz hazırlanmış durumda. Camilerimiz, pandemi sürecinde en güvenli şekilde gelip, ibadet edilebilecek yerlerden biri." diye konuştu.

Tedbirler konusunda ilgili kurumlarla istişare içerisinde olduklarını vurgulayan Kondi, şunları söyledi:

"İl Sağlık Müdürlüğümüz ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun kuralları çerçevesinde, maske, mesafe ve hijyen konularına riayet ederek camilerimizde vakit namazlarını kılacağız, mukabelelerimiz olacak. Teravihlerimizi evlerde kılmakla birlikte teravihin dışındaki bütün vakitlerde vatandaşlarımızı camilerimize bekliyoruz. En güvenli ibadet merkezleri olacak camilerimizi söylüyoruz."

Kondi, Hazreti Mikdat Camisi'nin yaklaşık 10 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği bir cami olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Tabii ki bu sene teravihlerde camilerimizi dolduramayacağız ama cuma ve vakit namazlarında Muğdat Camimiz, diğer tüm camilerimizde olduğu gibi hijyen, temizlik ve diğer hazırlıklar konusunda cemaatimizin rahatça gelip, ibadet edebileceği şekilde hazırlandı, cemaatimizin hizmetinde. Ne olur camilerimizi öksüz bırakmayalım, vakit namazlarında camilerimize gelelim ama pandemi kurallarına uymayı ihmal etmeyelim. Camilerimizde kılamadığımız teravihleri evimizde kılarak, evlerimizi bir mabet, mescit haline dönüştürelim."

Hatay'daki camilerde de ramazan hazırlıkları tamamlandı

Hatay'daki 1075 camide Kovid-19 tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon yapıldı, hijyen kuralları çerçevesinde önlemler alındı.

İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, ramazan ayında vatandaşların camilerde ibadetini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Dezenfeksiyon çalışmalarının periyodik olarak süreceğini vurgulayan Bilgili, çift minareli camilerde imkanlar ölçüsünde mahyaların asılacağını aktardı.

Bilgili, belirlenen bazı camilerde de ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolileri dağıtılacağını anlatarak, şunları ifade etti:

"Bu sene teravih namazlarımızı evde, 5 vakit namazlarımızı da camilerde eda edeceğiz. Sevindirici durum geçen sene hiçbir namazımızı camide cemaatle kılamamıştık. Bu sene Allah izin verirse vakit namazlarımızı gene cemaatle fiziki mesafe, maske ve hijyen kurallarına riayet ederek kılacağız. Ramazan boyunca camilerimizde mukabele okunması yapılacaktır. Özellikle Antakya ilçemizde her öğlen namazından önce okunan cüzlerimizin Türkçe meali okunacak. Vatandaşlarımızın Kur'an-ı Kerim içeriğinde bulunan konuları güzel bir şekilde anlamaları ve kendi hayatlarında anladıklarını uygulamaları hususunu güdüyoruz."

"Çukurova'nın Ayasofyası" ramazana hazır

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Ala Camisi, restorasyon çalışmaları tamamlanıp açıldıktan sonra ilk ramazanını karşılamaya hazırlanıyor.

Tarihi yapısıyla "Çukurova'nın Ayasofyası" adlandırılan camide, dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı, diğer Kovid-19 önlemleri çerçevesinde hazırlık yapıldı.

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, ramazan öncesi çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ala Camisi'nin restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından geçen yıl temmuz ayında ibadete açıldığını anımsatan Tarhan, "Camimiz 97 yıl sonra ilk ramazanına hazır. Tüm İslam Alemi'nin ramazanı mübarek olsun." dedi.

Cami imamı Metin Topaloğlu da bölgenin en önemli tarihi yapılarından Ala Camisi'nde hazırlıkların tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ramazan boyunca vakit namazlarının huzur içerisinde kılınabilmesi için belediye ekipleri cami içerisinde, bahçesinde ve çevresinde temizlik, dezenfeksiyon ve düzenleme çalışması yürüttü. 11 ayın sultanı ramazan öncesi camimizde temizlik ve dezenfeksiyon yapıldı. Camimiz, ramazan boyunca teravih namazları harici tüm vakit namazlarında cemaatimizin hizmetinde olacak."

RAHMET VE BEREKET AYI: RAMAZAN - Camiler ramazana hazırlandı
RAHMET VE BEREKET AYI: RAMAZAN - Camiler ramazana hazırlandı
RAHMET VE BEREKET AYI: RAMAZAN - Camiler ramazana hazırlandı
RAHMET VE BEREKET AYI: RAMAZAN - Camiler ramazana hazırlandı

Ramazan, Mersin, Hatay, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel RAHMET VE BEREKET AYI: RAMAZAN - Camiler ramazana hazırlandı - Son Dakika


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