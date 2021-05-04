RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Bayramların vazgeçilmez lezzeti "külünçe" tezgahlardaki yerini aldı - Son Dakika

RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Bayramların vazgeçilmez lezzeti "külünçe" tezgahlardaki yerini aldı

04.05.2021 11:05
RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Bayramların vazgeçilmez lezzeti

Şanlıurfa'da bayram sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan tescilli "Aligör külünçesi" Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla tezgahlarda yerini almaya başladı.

Şanlıurfa'da bayram sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan tescilli "Aligör külünçesi" Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla tezgahlarda yerini almaya başladı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde birçok kentte bilinen, Şanlıurfa'da ise gelenek haline gelen külünçe, bu bayramda da sofraları süsleyecek. Un, yağ, süt, yumurta, susam ve 7 çeşit baharattan yapılan külünçe, misafirlere çayın yanında ikram ediliyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu bayramda da evlere misafir kabul edilemeyeceğinden dolayı, külünçeler komşu ve akrabalara hediye olarak gönderiliyor.

Büyük emekle yapılan külünçenin siparişlerine yetişmek isteyen ustalar, oruç ve sıcak havaya rağmen iş yerlerinde yoğun mesai harcıyor.

"Şanlıurfa'ya özgü bir tat olarak yerini aldı"

Külünçe ustası Mikail Demir, AA muhabirine, Şanlıurfa'da bir gelenek olan külünçenin her bayram öncesi ilgi gördüğünü, kimi insanların evlerinde yapmayı kimilerinin ise pastanelerden hazır almayı tercih ettiğini söyledi.

Külünçe yapımının zahmetli olduğunu ve maharet gerektirdiğini anlatan Demir, "Tescilli Aligör külünçemiz çiğköftemiz gibi Şanlıurfa'ya özgü bir tat olarak yerini almıştır. Külünçe geleneğimiz yüzyıllara dayanıyor. Kıtlık zamanlarında büyüklerimiz külünçeyi katık olarak kullanmış. Şimdilerde de bayram geleneğimiz, gelen misafirlere ikram ediyoruz. Bayramlarda başka bölgelerde misafirlere lokum, şeker veya çikolata ikram edilir. Bizim burada ise gelen misafirlere ayrıca külünçe de ikram edilir. Ramazan Bayramı yaklaştı, işlerimiz de yoğunlaştı. İnsanlar, külünçeyi bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle komşu ve akrabalara hediye olarak gönderiyor." dedi.

Şeker hastalarına özel külünçe

Külünçeye olan rağbet nedeniyle zaman içerisinde farklı türlerinin de yapımına başlandığını ve çeşitlilik kazandırıldığını dile getiren Demir, "Bayram sofralarının vazgeçilmezi külünçemizin başta tuzlu ve tatlı çeşidi yapılıyordu. Son zamanlarda gelen talepler üzerine fıstıklı, fındıklı, tarçınlı ve incirli çeşit de yapmaya başladık. Geçen gelen bir müşterimiz şeker hastaları için incirli külünçe istedi. Biz de talebi üzerine kendisine incirli külünçe yaptık ve çok beğendi. Bununla birlikte şeker hastalarına özel şekersiz külünçe yapmaya başladık. Müşterilerimiz çok beğendi. Şekersiz ve incirli külünçe talepleri de artı." diye konuştu.

Külünçe ustası Mehmet Demir ise Aligör külünçesinin içerisine konan 7 baharat ve diğer malzemeler nedeniyle diğerlerinden ayrıldığını söyledi.

Külünçenin yiyen kişilerin damağında güzel bir tat bıraktığını aktaran Demir, "Bizim yaptığımız külünçeyi diğerlerinden ayıran özelliği kullandığımız malzemelerdir. Yapımında yağ, şeker, un, susam ve baharat kullanıyoruz. Tamamen doğal bir lezzettir. Külünçelerimiz gevrek ve ağızda çabuk dağılıyor." ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı, Şanlıurfa, Bayram, tat, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Bayramların vazgeçilmez lezzeti 'külünçe' tezgahlardaki yerini aldı - Son Dakika


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