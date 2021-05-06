RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Edirne'nin Osmanlı'dan miras tescilli tatlılarına ramazanda talep arttı - Son Dakika

RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Edirne'nin Osmanlı'dan miras tescilli tatlılarına ramazanda talep arttı

06.05.2021 11:07
RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Edirne'nin Osmanlı'dan miras tescilli tatlılarına ramazanda talep arttı, System.String[]

Edirne'ye Osmanlı saray mutfağından miras kalan coğrafi işaret almış tescilli lezzetler badem ezmesi ve deva-i misk helvasına ramazan ayında talep arttı.

Edirne'ye Osmanlı saray mutfağından miras kalan coğrafi işaret almış tescilli lezzetler badem ezmesi ve deva-i misk helvasına ramazan ayında talep arttı.

"Osmanlı'nın şifalı helvası" olarak bilinen, 41 çeşit baharat ve karaçalı balından yapılan deva-i misk helvasıyla, badem ve pancar şekerinden üretilen badem ezmesi ramazanda da sofraların ve çay servislerinin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar, internet üzerinden bu lezzetlerin siparişlerini verirken, kentteki şekerlemeciler talep artışına cevap verebilmek için üretimlerini artırdı.

Şekerlemeci Arif Meriç, AA muhabirine, coğrafi işaret tescilli ürünlere büyük talebin olduğunu söyledi.

Tarihten gelen lezzetleri Edirne'den tüm dünyaya sunduklarını anlatan Meriç, geleneksel usullerle üretim yaptıklarını vurguladı.

Meriç, tescilli lezzetlerin oruç tutanlara enerji ve sağlık verdiğini ifade etti.

Ramazanda uzun süre oruç tutulduğunu anımsatan Meriç, "Deva-i misk helvası sahurda ve iftarda bir kaşık yendiği zaman hem insana dinçlik hem ferahlık hem de huzur veriyor. Çünkü bu lezzetler yüzyıllardır denenmiş ve faydası görülmüş tatlar." dedi.

Deva-i misk helvası ve badem ezmesinin ramazan ayında büyük ilgi gördüğünü aktaran Meriç, şunları kaydetti:

"Online talebin yanı sıra özellikle büyük marketler tescilli lezzetlerimize reyonlarında yer veriyor. 41 baharattan oluşan şifalı helvamıza ve badem ezmesine ilgi var. Deva-i misk helvasını sütün içine biraz koy iç ve şifayı bul. Bunlar bize bir miras. Öyle 1-2 senelik değil 500 senelik bir yadigardır. Osmanlı'dan günümüze gelen en kıymetli nimetlerden bir tanesi 41 çeşit baharattan oluşan deva-i misk helvası, onun yanında da badem ezmesi. İkisi de tarihimizi istikbale götüren en tatlı lezzetlerin başında gelir. Coğrafi işareti almalarından dolayı da çok büyük teveccühle karşı karşıyayız. Talepleri karşılamaya gayret ediyoruz."

"Yüzyıllardır tüketilen lezzetler"

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Turizm Komisyonu üyesi, aynı zamanda üretici Kemal Kılıç da tarihi lezzetlerin coğrafi işaret almasından sonra daha çok talep görmeye başladığını belirtti.

İlginin yükselmesine bağlı olarak üretimin de arttığına dikkati çeken Kılıç, "Osmanlı'ya başkentlik yapmış Edirne'nin vazgeçilmezi olan badem ezmesi ve deva-i misk yüzyıllardır tüketilen lezzetler. Bu lezzetlere ramazanda talep arttı. Vatandaşların sofralarını tatlandıran ürünlere güzel ilgi var." ifadelerini kullandı.

Osmanlı, Ramazan, Edirne, Meriç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Edirne'nin Osmanlı'dan miras tescilli tatlılarına ramazanda talep arttı - Son Dakika


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