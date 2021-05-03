RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Kahramanmaraş'ın tescilli "Eli böğründe" yemeği iftar sofralarını süslüyor - Son Dakika

RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Kahramanmaraş'ın tescilli "Eli böğründe" yemeği iftar sofralarını süslüyor

03.05.2021 11:01
RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Kahramanmaraş'ın tescilli

Dondurması, tarhanası ve biberiyle ünlü Kahramanmaraş'ın en önemli lezzetlerinden "eli böğründe" yemeği, yapılışı, sunumu, kokusu ve damakta bıraktığı tadıyla iftar sofralarına ayrı bir lezzet katıyor.

Dondurması, tarhanası ve biberiyle ünlü Kahramanmaraş'ın en önemli lezzetlerinden "eli böğründe" yemeği, yapılışı, sunumu, kokusu ve damakta bıraktığı tadıyla iftar sofralarına ayrı bir lezzet katıyor.

Kahramanmaraş'ta iftara davet edilen misafirlere özel hazırlanan, tadıyla kendisine hayran bırakan kentin tescilli lezzeti eli böğründe kentte iftarda en çok tüketilen yemeklerin başında geliyor.

Bir yanına kuzu eti, diğer yanında domates, biber, sarımsak ve kendine has baharatlar konulan, üzerine kuyruk yağı eklenen tepsi taş fırına konuluyor. Yaklaşık yarım saat pişirilen yemek, servise hazır hale geliyor.

Günümüzde kentin yemek kültüründe büyük öneme sahip olan eli böğründe, ramazanda da tutkunları tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kahramanmaraş Dondurmacılar, Pastacılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Erdal Kanbur, AA muhabirine, eli böğründenin Kahramanmaraş yöresine ait bir yemek olduğunu ve geçen yıl oda tarafından yemeğin tescilinin alındığını söyledi.

Eli böğründenin yemekten ziyade bir kültür olduğunu belirten Kanbur, şöyle devam etti:

"Eli böğründe Kahramanmaraş yöresine özgü bir yemektir. Eti iyi tanımak lazım. Etin, yaylalarda yetişen hayvanların aromalarını kokularını alması lazım. Kahramanmaraş'ta bu kültürü çocukken o tavada gördüğümüz gibi şu an misafirlerimize sunuyorlar. Dışardan gelen insanlar 'Ne yiyeceğiz?' diye soruyorlar. Eli böğründe yapılıyor Kahramanmaraş'ta diyoruz, fırınlarımız, lokantalarımızı tarif ederek lezzetle buluşmalarını sağlıyoruz. Gerçekten de bunun eti yaylalardan gelen hayvanlardan geldiği için etin aroması çok güzel. Bunun özelliği zaten et bir tarafta, domates, biber, sarımsak bir tarafta olur. Aynı tepsinin içerisinde, aynı sacın içerisinde o şekilde fırına atarsın. O şekilde de lezzetli bir şekilde yersin. Kahramanmaraşlı ustalarımız babalarından dedelerinden almış olduğu bu kültürü bugüne kadar taşımışlar, onlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Misafirler geldiği zaman nefisle o yemeği tattırıyorlar. Misafirler mutlu oluyorlar, 'biz böyle bir etin tadını hiçbir zaman alamamışız' diyorlar. Bizde bundan zevk duyuyoruz."

Eli böğründenin ramazanda özel misafirler için hazırlandığına değinen Kanbur, damak çatlatan lezzete tutkunlarının bu yıl salgın tedbirleri kapsamında paket servis ile ulaştığını kaydetti.

Kentte 30 yıldır kasaplık yapan Zafer Soğancı da eli böğründenin ramazanda en çok tercih edilen yemekler arasında yer aldığını söyledi.

Soğancı, eli böğründenin Kahramanmaraş'ın en çok tüketilen yemeklerinin arasında yer aldığını, kentin yemek kültürünün en önemli lezzetlerinin arasında olduğunu söyledi.

Vatandaşların ramazanda Eli Böğründe'ye yoğun talep gösterdiklerini belirten Soğancı, şunları kaydetti:

"Bugün tüm lokanta ve restoranlarda şehir dışından gelenler bu yemeğe rağbet gösteriyor. Eli Böğründe Kahramanmaraş'ın vazgeçilmezi. Ramazan'da geçmişten bugüne Eli Böğründe bir ana yemek gibi karşımıza çıkıyor. Sanki gelenek gibi oldu. Bu dönemde herkes paket servise alıştı. Tek kullanımlık tepsilerde yapıyoruz. Herkes evine götürüyor, istediği şekilde yapıyor. Evde ben pişiririm diyenler oluyor biz burada hazırlıyoruz evde kendi fırınlarına götürüyorlar pişiriyorlar. Talepler gayet güzel herhangi bir sıkıntı yok. Çalışıyoruz. Tabi normal süreç gibi olmasa da yine de dönen bir çarkımız var. Vatandaşlarımız kesinlikle vazgeçmiyor her zaman gündemde olan bir yemek bundan sonra da her zaman gündemde olacağına inanıyorum."

Kahramanmaraş, Domates, Ramazan, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Kahramanmaraş'ın tescilli 'Eli böğründe' yemeği iftar sofralarını süslüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık Finansman için görüşmeler başladı! İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor Finansman için görüşmeler başladı! İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor 9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü 9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü Fenerbahçe eldeki forvetlerin hepsiyle yolları ayırıp, G.Saray'dan Halil, Giroud ve Cavani'yi getirmek istiyor Fenerbahçe eldeki forvetlerin hepsiyle yolları ayırıp, G.Saray'dan Halil, Giroud ve Cavani'yi getirmek istiyor İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı geldi Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı geldi Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi
Ahmet Çakar ölümden döndü! Stüdyoya motosikletle giren Çakar, hızını alamayıp duvara çarptı Ahmet Çakar ölümden döndü! Stüdyoya motosikletle giren Çakar, hızını alamayıp duvara çarptı         
13:28
Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi         
13:16
Sitesinde basın etiğine uymayan haberler yaptıran Can Tanrıyar'ın yayın yapması engellendi Sitesinde basın etiğine uymayan haberler yaptıran Can Tanrıyar'ın yayın yapması engellendi         
12:58
6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! Duyanlar inanamıyor 6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! Duyanlar inanamıyor         
12:32
Kırmızı, turuncu ve gri kategoriden 3 çizik! Teröristler etkisiz hale getirildi, para devlet kasasına kaldı Kırmızı, turuncu ve gri kategoriden 3 çizik! Teröristler etkisiz hale getirildi, para devlet kasasına kaldı         
12:13
Ünlü rapçi Murda, 13 günlük bebeğini kaybetti Ünlü rapçi Murda, 13 günlük bebeğini kaybetti         
11:59
Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı         
11:44
Son Dakika! Koronaya karşı geliştirilen iki yerli ilaç, ağustos ayında kullanıma girecek Son Dakika! Koronaya karşı geliştirilen iki yerli ilaç, ağustos ayında kullanıma girecek         
11:14
İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti         
11:03
Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor         
10:41
Denemek için diktiği ejder meyvesinin serasını kurdu! İlk sezonda 100 bin TL kazanacak Denemek için diktiği ejder meyvesinin serasını kurdu! İlk sezonda 100 bin TL kazanacak         
10:14
Turfanda üzümde hasat zamanı! Kilosu dalında 30 lira Turfanda üzümde hasat zamanı! Kilosu dalında 30 lira         
09:59
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Karısına atılan taciz mesajlarını görünce çıldırdı! Peşine düştüğü adamı delik deşik etti Karısına atılan taciz mesajlarını görünce çıldırdı! Peşine düştüğü adamı delik deşik etti         
09:47
Yunan adalarından gelen sesler Bodrumluları korkuttu, seslerin sırrı sonradan ortaya çıktı Yunan adalarından gelen sesler Bodrumluları korkuttu, seslerin sırrı sonradan ortaya çıktı         
09:28
Kapı kapandığı an dehşet başladı! 15 yaşındaki çocuğu böyle komaya soktu Kapı kapandığı an dehşet başladı! 15 yaşındaki çocuğu böyle komaya soktu         
09:18
Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu         
16:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 13:36:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Kahramanmaraş'ın tescilli "Eli böğründe" yemeği iftar sofralarını süslüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement