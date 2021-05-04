RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - "Keskin tava"sı Kırıkkale'de iftar sofralarına lezzet katıyor - Son Dakika

Kırıkkale mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden "Keskin tava", ramazanda iftar sofralarını süslüyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2018'de coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Keskin tava, ramazan ayında da sofralara lezzet katıyor.

İftara davet edilen misafirlere özel hazırlatılan ve daha çok taş fırınlarda pişirilen Keskin tava, evlerde de yapılabiliyor.

Anadolu Şef Aşçılar Derneği İç Anadolu Bölge Temsilcisi aşçı Hüseyin Şipal, AA muhabirine, Keskin tavayı, coğrafi işaretle tescillenmesinden bu yana yurt içi ve yurt dışında bütün festivallerde, etkinliklerde tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Keskin tavanın, kalabalık davetlerde yapılan bir yemek olduğu yönünde algı bulunduğuna dikkati çeken Şipal, "Biz, bu yemeğin bir iki kişilik olduğunu, günübirlik yemeklerle aynı zaman aralığında piştiğini göstermeye ve tanıtmaya çalışıyoruz. 20-25 dakikada hatta menemenden bile kısa yapılabilen bir yemek olduğunu sizlere göstereceğiz. Çeşitli mekanlarda uygulamalı olarak bütün mutfak personeline Keskin tavayı tanıtıp gösteriyoruz." diye konuştu.

Bu yemeği lezzetli yapmanın ilk şartının pişirirken ince tava kullanmak olduğunu belirten Şipal, evdeki herhangi bir fırın tepsisini ve kiremitleri tavsiye etmediklerini dile getirdi.

Araştırmalarında yıllar önce bu yemeğin, çok ince tenekeden yapılan tavalarda pişirildiğini öğrendiklerini anlatan Şipal, şunları kaydetti:

"Ancak o yıllardaki ürünlerin günümüze uyarlandığı zaman çok sağlıklı olmadığını düşündük. Buna en yakın tavayı Kahramanmaraş ve Gaziantep bölgelerinde bulduk. Bu tavalar dedelerimizin, ninelerimizin anlattığı tavalara en yakın olanları. Diğer tava çeşitlerinden farklı olarak malzemenin inceliği ve kenarlarının açık olması yemeğin daha sağlıklı pişmesini sağlıyor. Yine yemek pişerken tepsinin üzerine folyo çekilmesini tasvip etmiyoruz."

Şipal, Keskin tavanın kesinlikle kuzu etinden hatta mümkünse pirzoladan yapılmasını önerdi.

Ramazan sofralarını süsleyen lezzetin tarifi hakkında bilgi veren Şipal, ilk olarak kuzu etinin altına yağlanmış tavaya domates ve biber koyduklarını anlatarak, şu bilgileri verdi:

"Bunların üzerine etlerimizi diziyoruz. İsterseniz kırmızı ve kara biberle harmanlayıp tepsiye döşeyebilirsiniz. Etin üzerinde de bol sarımsak olmazsa olmaz. İsterseniz üzerine kuyruk yağı ve tereyağı koyabilirsiniz. Bu size kalmış. Normalde Keskin tava, esnaf yemeği olarak kara fırınlarda yapılıyor ama diğer fırınlarda da oluyor. Üzerine hiçbir şey kapatmadan 25-26 dakikada yapabiliyorsunuz."