RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Kırşehir'in tescilli lezzetleri çullama ve höşmerim, iftar sofralarına lezzet katıyor - Son Dakika

Türk Patent ve Marka Kurumundan üç yıl önce coğrafi işaret alan Kırşehir höşmerimi ve çullaması, ramazan ayında da yöresel lezzet olarak sofraları süslüyor.

Kovid-19 salgınından önce Kırşehir Belediyesine ait tarihi Ağalar Konağında yerli ve yabancı turistlere servis edilen çullama yemeği ve höşmerim tatlısı, şimdilerde ailelerin maharetli büyükleri tarafından evlerde yapılarak tattırılıyor, televizyonların yemek programlarında tanıtılıyor.

Kırşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Büyüksaraçoğlu, Ağalar Konağı'nın mutfağında ve ev ortamında hazırlanan Kırşehir çullaması ve höşmerimi yapımında gönüllü görev alıyor.

Kırşehir çullaması ve höşmeriminin coğrafi işaret almasında emeği de olan Nurten Büyüksaraçoğlu, AA muhabirine, çullama, çirleme, höşmerim, süla kabağı, cemele biberi dolması, sebzeli yoğurt çorbası, su böreği, yufka üzerine dökülen bulgur pilavı, pelte ve Özbağ turşusu gibi kentin çok zengin yöresel lezzetleri bulunduğunu söyledi.

Bu lezzetlerden çullama ve höşmerimin 2 yıl önce coğrafi işaret aldığını aktaran Büyüksaraçoğlu, bunların yapımını büyüklerinden öğrendiğini kaydetti.

Kendisinin de gelecek nesillere aktarma gayretinde olduğunu vurgulayan Büyüksaraçoğlu, şöyle konuştu:

"Bunlar bizden önceki nesillerin yaptığı ve zevkle yenilen yemeklerdi. Şimdi her taraf kafe usulü yemeklere dönüştüğü için gençlerimiz pek bunları tatmıyor. Eski insanlarımız bu yemekleri özellikle ramazan aylarında yaparak genç nesle tattırıp devam ettirmek istiyor. Biz de bu yemekleri zaman zaman yapıp gençlerimize ve misafirlerimize tanıtmaya gayret ediyoruz. İstiyoruz ki genç nesil bu yemekleri bilsin ve ne kadar faydalı besinler olduğunu öğrensin. Onların bu yemekleri devam ettirmelerini istiyorum. Lokantalarımızda da bu yemekler pişirilsin, çıkarılsın istiyoruz."

Kovid-19 nedeniyle eski ramazan sofralarının kurulamadığına işaret eden Büyüksaraçoğlu, "Kırşehir'de ramazan ayı bir şölen gibidir. Virüs nedeniyle eski ramazan davetlerimiz kalmadı. Çullama ve höşmerim uzun yıllar davetlerdeki sofraları süslüyor. Son zamanlarda da çullama ve höşmerim tatlısına ilgi giderek artıyor." diye konuştu.

Büyüksaraçoğlu, çullamanın tavuk eti, bolca tereyağı, un, tavuk suyu ile yapıldığını, höşmerimin ise un, yumurta, süt, bol tereyağı ve üzerine Kırşehir cevizi eklenerek hazırlandığını belirterek, özellikle Kırşehir höşmeriminin büyükler tarafından yıllarca doğum yapan kadınlara güç toplaması için verildiğini dile getirdi.

Kırşehir Belediyesi gıda mühendisi Gözde Ersan Peköz de Ağalar Konağı'nda özellikle yöresel lezzetlerin yapıldığını, Kovid-19 salgınından önce ününü duyan yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Tesis açık olduğunda çullama ve Kırşehir höşmeriminin yapıldığını anlatan Peköz, ramazan ayında Kırşehir'in yöresel lezzetleriyle ilgili televizyon programlarına ev sahipliği yapılarak tanıtıldığını dile getirdi.