RAHMET VE BEREKET AYI: RAMAZAN - "Malatya kurabiyesi" ramazanda da damakları tatlandırıyor - Son Dakika

RAHMET VE BEREKET AYI: RAMAZAN - "Malatya kurabiyesi" ramazanda da damakları tatlandırıyor

23.04.2021 11:05
RAHMET VE BEREKET AYI: RAMAZAN -

Malatya'da un, yağ ve şekerle yapılan yöresel lezzet "Malatya kurabiyesi" ramazanda da damakları tatlandırıyor.

Malatya'da un, yağ ve şekerle yapılan yöresel lezzet "Malatya kurabiyesi" ramazanda da damakları tatlandırıyor.

Kentte geçmişten bugüne yapılan "Malatya kurabiyesi" için ürünleri büyük hamur kazanında karıştıran usta eller, elde ettikleri hamuru bir süre dinlendiriyor. Ardından silindir şekline getirilen hamura, eşit parçalarda kesilip avuç içinde yuvarlanarak şekil veriliyor.

Tepsiye dizilen kurabiyeler, üzerine kayısı çekirdeği yerleştirildikten sonra fırında pişiriliyor.

Tadanların tavsiyesiyle talebin her geçen gün arttığı Malatya kurabiyesinin ustaları, özellikle ramazanda Türkiye'nin dört bir yanından gelen siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai yapıyor.

"Kurabiye 1 yıl bile kalsa kesinlikle bayatlamıyor"

Kurabiye ustası Mehmet Türkoğlu, AA muhabirine, "Malatya kurabiyesi"nin kentin önemli bir lezzeti olduğunu söyledi.

Kurabiyeyi kayısı çekirdeği unundan da yaptıklarını anlatan Türkoğlu, bu lezzetin coğrafi işaretini almak için başvurduklarını ve sürecin devam ettiğini dile getirdi.

Türkoğlu, çeşitli unlardan "Malatya kurabiyesi" yapabildiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Önce pudra şekeri ile tereyağını karıştırıyoruz, sonra üzerine un ilave ediyoruz. Bunların hepsini kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğuruyoruz. Ardından hazırladığımız kurabiyeler 230-240 derece sıcaklıktaki fırında 20-25 dakika pişirerek tüketime hazır hale geliyor. Kurabiye 1 yıl bile kalsa kesinlikle bayatlamıyor. İçerisinde katkı maddesi, tatlandırıcı, herhangi bir şey yok. Onun için hem sağlıklı hem de bayatlamıyor. Malatya kurabiyesine ramazanda talep yüzde 30-40 arttı. Normal günlere göre ramazanda yoğunluğumuz daha fazla. Türkiye'nin her tarafına kurabiye gönderiyoruz."

Türkoğlu, kurabiyenin kilogramının 40 liradan satışa sunulduğunu bildirdi.

Fatih Özçelik ise Malatya'nın olmazsa olmaz lezzetleri arasında yer alan kurabiyeyi, il dışındaki yakınlarının kendisinden sürekli istediğini belirterek, "Malatya kurabiyesi ramazanda iftardan sonra çay ve kahveyle çok güzel oluyor, herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

Türkiye, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel RAHMET VE BEREKET AYI: RAMAZAN - 'Malatya kurabiyesi' ramazanda da damakları tatlandırıyor - Son Dakika


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