RAHMET VE BEREKET AYI: RAMAZAN - Sakarya'da yabancı öğrenciler gönüllülerin ve yardımseverlerin katkılarıyla hazırlanan yemeklerle oruç açıyor - Son Dakika

RAHMET VE BEREKET AYI: RAMAZAN - Sakarya'da yabancı öğrenciler gönüllülerin ve yardımseverlerin katkılarıyla hazırlanan yemeklerle oruç açıyor

05.05.2021 11:05
RAHMET VE BEREKET AYI: RAMAZAN - Sakarya'da yabancı öğrenciler gönüllülerin ve yardımseverlerin katkılarıyla hazırlanan yemeklerle oruç açıyor, System.String[]

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde çeşitli sebeplerle ülkelerine gidemeyen yabancı öğrenciler, gönüllülerin ve hayırseverlerin yürüttüğü çalışmalarla ramazanda yalnızlık hissetmiyor.

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde çeşitli sebeplerle ülkelerine gidemeyen yabancı öğrenciler, gönüllülerin ve hayırseverlerin yürüttüğü çalışmalarla ramazanda yalnızlık hissetmiyor.

Kentte kiraladıkları evlerde kalan yabancı öğrencilere Kampüs Camisi Derneği, Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri, il ve ilçe müftülükleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türk Kızılay, Sakarya Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, belediyeler ve hayırseverlerin desteğiyle yürütülen kampanyayla gıda kolisi ve iftar yemeği dağıtılıyor.

Sakaryalı kadınların evlerinde pişirdiği yemekler ile hayırseverlerin yardımıyla alınan iftariyelikler, gönüllüler tarafından paketlenerek öğrencilerin evlerine götürülüyor.

Kampanyayla ramazan ayı boyunca 132 ülkeden 5 bin öğrencinin, iftar sofralarında sıcak yemeklerle oruç açması amaçlanıyor.

Cami imamı Erol Demir, AA muhabirine, salgın öncesinde her akşam camide 1500 kişilik iftar sofraları kurulduğunu fakat 2 yıldır bunu yapamadıklarını söyledi.

Cami derneği olarak yabancı öğrenciler için bir kampanya başlattıklarını, gıda kolisi ve iftar yemeği dağıttıklarını belirten Demir, kentteki kurum ve kuruluşlar, gönüllüler ve hayırseverlerin kendilerine destek verdiğini belirtti.

Demir, hayırseverlerin desteği haricinde kadın gönüllülerin her akşam yemek yaptığını dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kadın kardeşlerimiz 132 ülkeden yaklaşık 5 bin öğrencimizi evladı olarak görüp bir anne şefkatiyle evdeki çocuğuna hazırladığı yemeği onlar için de hazırlıyor. Bu kardeşlerini de bağrına basarak iftarın o güzel bereketiyle onların da bereketlenmesine vesile oluyor. Bu sene salgın var, insanların maddi sıkıntısı var, tedirgin olmuştum ama elhamdülillah Türkiye Diyanet Vakfı gönülleri başta olmak üzere hayırsever halkımız ekmeğini, çorbasını bölüşmeyi seviyor. Bizim evimizde ne varsa kardeşlerimizin sofrasında o var."

Kampanyaya destek verenlere teşekkür eden Demir, salgının bir an önce sona ermesini diledi.

"Kardeşlerimizin aile ortamındaymış gibi yaşamaları için çalışıyoruz"

Serdivan İlçe Müftüsü İsmail Keskin de salgın nedeniyle camide iki yıldır iftar verilemediğinden farklı bir kampanya yürütüldüğünü anlattı.

Planlama doğrultusunda evlerde yapılan yemeklerin yabancı öğrencilere dağıtıldığını aktaran Keskin, "Gerçekten bu pandemi sürecinde çok güzel bir faaliyet, ev sahipliği, ensarlık yapılmaya çalışılıyor. Kardeşlerimizin yabancılık çekmemeleri, aile ortamındaymış gibi yaşamaları için çalışıyoruz. Güzel ve bereketli oluyor." diye konuştu.

"Ramazan ayında bizi unutmadıklarını görüyoruz"

Kosovalı öğrenci Neldin Durmuşi de salgın döneminde diğer ülkelerde yabancı öğrencilerin memleketlerine gönderildiğini ya da sahipsiz bırakıldığını, Türkiye'de ise gereken desteği gördüklerini belirterek, "Ramazan ayında bizi unutmadıklarını görüyoruz, bu bize mutluluk veriyor. Bu yapılanları asla unutmayacağız, ülkelerimize döndüğümüzde bunu anlatmaya devam edeceğiz. Herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Sudanlı öğrenci Ayman Elfatih Osman Hassan da salgın döneminde ülkelerine dönmenin zor olduğunu anlatarak, yardımlarla ramazanı rahat geçirdiklerini, yalnızlık çekmediklerini söyledi.

Kazakistanlı öğrenci Rauan Khoze Diassov ise bu zor zamanlarda kendilerine yardımcı olan Sakarya halkına teşekkür etti.

Türkiye Diyanet Vakfı, Hisarcık, Ramazan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel RAHMET VE BEREKET AYI: RAMAZAN - Sakarya'da yabancı öğrenciler gönüllülerin ve yardımseverlerin katkılarıyla hazırlanan yemeklerle oruç açıyor - Son Dakika


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