RAHMET VE BEREKET AYI: RAMAZAN - Şanlıurfa'da ramazanın vazgeçilmez lezzeti ciğer kebabı, tutkunlarına pakette ulaşıyor - Son Dakika

RAHMET VE BEREKET AYI: RAMAZAN - Şanlıurfa'da ramazanın vazgeçilmez lezzeti ciğer kebabı, tutkunlarına pakette ulaşıyor

15.04.2021 11:05
RAHMET VE BEREKET AYI: RAMAZAN - Şanlıurfa'da ramazanın vazgeçilmez lezzeti ciğer kebabı, tutkunlarına pakette ulaşıyor, System.String[]

Şanlıurfa'nın en önemli lezzetleri arsında yer alan ve tadına bakanları kendine hayran bırakan ciğer kebabı, kentte iftar ile sahur arasında en çok tüketilen yemeklerin başında geliyor.

Şanlıurfa'nın en önemli lezzetleri arsında yer alan ve tadına bakanları kendine hayran bırakan ciğer kebabı, kentte iftar ile sahur arasında en çok tüketilen yemeklerin başında geliyor.

Kendine has mutfağı, birbirinden lezzetli yemekleriyle öne çıkan Şanlıurfa'nın tescilli "Urfa ciğer kebabı", yiyenlerin damaklarında unutulmayacak bir haz bırakıyor.

Ciğer tutkunları, bu yıl da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve lokantaların sadece paket servisi yapması nedeniyle mangal başına gidemeseler de damak çatlatan bu lezzetten vazgeçmiyor. Şanlıurfalılar paket olarak istedikleri ciğeri, iftar ve sahur arasında tüketmeyi sürdürüyor.

"Sıcak sıcak adreslerine teslim ediyoruz"

Ciğer ustası Bekir Yüksekyayla, AA muhabirine, ciğer kebabının, Şanlıurfa'nın vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olduğunu söyledi.

Ciğerin normal dönemlerde günün her saatinde tüketildiğini, ramazan ayında ise iftar ile sahur arasında ciğere büyük bir talebin olduğunu anlatan Yüksekyayla, "Pandemiden dolayı müşterilerimiz buraya gelemiyor, biz de müşterilerimizi ciğersiz bırakmıyoruz. Biz burada ciğeri pişirip, güzelce paket edip sıcak sıcak adreslerine teslim ediyoruz. Burada yedikleri gibi sıcak sıcak aynı lezzeti devam ettiriyoruz." dedi.

Yüksekyayla, müşterilerine ciğeri sıcak ulaştırmak için dürümleri özenle paketlediklerini, bunun için de sıradan ambalaj kağıdı yerine ısıyı muhafaza eden bir paket türü kullandıklarını ifade etti.

Ramazan ayında da ciğere olan talebin düşmediğini aktaran Yüksekyayla, "Ciğerde talep düşmedi. Şanlıurfa'da ramazan aylarında günlük 3 tona yakın tüketimimiz var. Urfalılar ciğerden vazgeçmiyorlar." diye konuştu.

Yüksekyayla, ciğerin yanı sıra müşterilerin yürek, dalak ve kuşbaşı gibi kebap çeşitlerine de rağbet gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Ciğer ustası Bülent Kahkeci ise dede mesleği olan ciğer ustalığını küçük yaşta öğrendiğini belirterek, her ramazan ayında Şanlıurfalıların ciğere büyük talep gösterdiğini söyledi.

Salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamadan dolayı insanların evden çıkamadıklarını hatırlatan Kahkeci, "Ciğer Şanlıurfa'da her öğün yenir, ramazanda ciğere talep daha da artıyor. Pandemi olmasa, insanlar buraya gelse, oturma imkanları olsaydı daha güzel olurdu. İftar vakti gel al da oluyor, sahurda ise paket servis yapıyoruz. Telefon açan herkese ciğeri ulaştırıyoruz. İftara göre sahurda daha fazla ciğer talebi geliyor." ifadelerini kullandı.

"Müşteriler bizi kapıda karşılıyor"

Ciğer ustası Halil Keleşoğlu ise herkesin ciğerini sıcak sıcak yemesi için bekletmeden siparişi teslim ettiklerini aktardı.

Şanlıurfa'da ciğere olan talebin hiçbir dönem azalmadığını, sürekli arttığını anlatan Keleşoğlu, "Ciğer Şanlıurfa'nın vazgeçilmez lezzetidir. Ciğerlerimizi paketliyoruz, 10 ila 15 dakika arasında paketlerimizi yetiştiriyoruz. 5 paketçimiz var, ocakta pişen ciğerleri sıcak sıcak müşteriye yetiştiriyoruz." dedi.

Paketçi Mehmet Yücel de salgın nedeniyle müşterilerin telefonla sipariş verdiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Telefonla aldığımız siparişi hızlı bir şekilde götürüyoruz, müşteriler bizi kapıda karşılıyor. Pandemiden dolayı ciğer tüketimi çok oluyor, sahurda daha fazla oluyor, biz de sıkışıyoruz. 5 paketçiyiz, Karaköprü'nün her yerine götürüyoruz, 15-20 dakikada ciğerleri ulaştırıyoruz."

Cep Telefonu, Şanlıurfa, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel RAHMET VE BEREKET AYI: RAMAZAN - Şanlıurfa'da ramazanın vazgeçilmez lezzeti ciğer kebabı, tutkunlarına pakette ulaşıyor - Son Dakika


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