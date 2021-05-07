RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - İhtiyaç sahiplerinin iftar sofrası "gönül belediyeciliği" ile bereketleniyor - Son Dakika

Sivas'ta 17 yıldır dar gelirli vatandaşlara yapılan yardımlarla dikkati çeken belediye bünyesindeki Hayat Ağacı Derneği, hazırlanan gıda kolileriyle ramazanda 5 bin ailenin mutfak ihtiyacını karşılıyor, 2 bin 500 haneye de her gün iftar yemeği ulaştırıyor.

Kentte 2004'te ihtiyaç sahipleri için belediye bünyesinde oluşturulan Hayat Ağacı Derneği, ayni ve nakdi yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin hayata tutunmasını sağlıyor.

Dar gelirliler ile engelli, yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan dezavantajlı bireylerin giyimden gıda ve temizlik maddesine kadar tüm ihtiyaçlarını 17 yıldır düzenli aralıklarla karşılayan dernek, ramazanda da ailelerin evlerine özel servis araçlarıyla gıda kolisi ve iftar yemeği ulaştırıyor.

Dernek, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ramazanın ikinci yarısında uygulanan tam kapanma sürecinde yardımları hızlandırdı.

Yaklaşık 5 bin ailenin ramazandaki mutfak ihtiyacını gıda kolileriyle karşılayan dernek, her gün 2 bin 500 haneye gönderilen ana yemek, pilav, salata, tatlı ve içecekten oluşan menüyle de iftar sofralarını bereketlendiriyor.

Dar gelirlilerin her ay düzenli olarak ücretsiz alışveriş yapmasına olanak sağlayan dernek binasındaki market ise tam kapanma döneminin ardından tekrar hizmet vermeye başlayacak.

İhtiyaç sahiplerinin gönlüne dokunuyorlar

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AA muhabirine, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek ihtiyaç sahiplerinin gönlüne dokunduklarını anlattı.

Hayat Ağacı Derneğinin faaliyetleriyle Türkiye'ye örnek olduğunu vurgulayan Bilgin, "Tabii ramazanın ayrı bir anlamı var. Ramazan yardımlaşmak, dayanışmak ve paylaşmaktır. Ayrıca bir yılı aşkın süreyi de salgınla mücadeleyle geçiriyoruz ve toplumun her kesimi bu salgından farklı şekilde etkilendi. Bu süreçte derneğin yardım envanterini daha da genişleterek sosyal ve gönül belediyeciliğinin gereğini yerine getiriyoruz." dedi.

Bilgin, bu yıl tam kapanma sürecine denk gelen ramazanda "Şehirde hiç kimse yalnız değildir." sloganıyla hareket ettiklerini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızdan, muhtarlarımızdan, sivil toplum örgütlerinden veya sosyal medyadan bize ulaşan hiç kimseyi geri çevirmeyerek gıda kolisi dağıtıyoruz. Ramazan sonuna kadar 5 bin aileye gıda kolisi ulaştırmış olacağız. Sayı daha fazla olursa buna da hazırız. Derneğe ve Sivas Belediyesine gelen hiç kimseyi boş çevirmeyeceğiz." diye konuştu.

Salgın döneminde meydanlara iftar çadırları kuramadıklarını anımsatan Bilgin, "Bu boşluğu doldurmak için geçen yıl ramazanda 'Her ev bir iftar çadırı' sloganıyla 65 mahallemizde hemşerilerimizin evlerine iftar yemeği göndermeye başlamıştık. Geçen yıl 1000 ailemizle hayata geçirdiğimiz projeyi, bu yıl sayıyı 2 bin 500 aileye çıkararak devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.