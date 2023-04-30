"Rahmetli babalarını ziyaret etmiştim" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt Haluk Bayraktar'dan geldi: Babamız size dava açmıştı - Son Dakika
Üye Girişi

"Rahmetli babalarını ziyaret etmiştim" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt Haluk Bayraktar'dan geldi: Babamız size dava açmıştı

30.04.2023 09:24

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar arasındaki polemik devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Babası hayatta iken yanlarına gittim. Aileden izin almadığım için fotoğrafları paylaşmadım. Onlar da benim söylediğim şampiyonlar liginin parçası olacak" sözlerine Haluk Bayraktar, "Babamız Özdemir Bey size dava açmış ve mahkeme sizi tazminata mahkum etmişti" diye yanıt verdi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nı uzay ve havacılık merkezi haline getireceğini ve bunu ABD'deki Siera Nevada şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen'le yapacağını söylemişti. Bu sözler Kılıçdaroğlu ve ile Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar arasında polemik başlattı.

"HALEN ABD'LİLERİN YAPABİLECEĞİNİ ZANNETMEK"

Atatürk Havalimanı'nın havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getirileceğini duyuran Kılıçdaroğlu, projeyi Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen ile gerçekleştireceğini söyledi. Bayraktar ise "Halen 'en iyisini' Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ'ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş." diyerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

"BU KADAR SİYASALLAŞMAYIN HALUK BEY"

Kılıçdaroğlu, Bayraktar'a verdiği yanıtta "Bu kadar siyasallaşmayın Sevgili Haluk Bey. Siz ailece bizim için çok değerlisiniz. Bir partinin seçim propagandası olmak size yakışmaz. İstikbalde başarılı bütün Türk girişimcilerimize yer var. Uzay hepinize yetecek kadar geniş" derken, Bayraktar ise "Bizim bir tek siyasetimiz var Kemal Bey; 'Milli Teknoloji Hamlesi' ile buna bağlı olarak 'Tam Bağımsız Türkiye'. Bu çabalarımız sebebiyle şimdiye kadar teröristlerden, PKK'dan ve bu çevrelerin siyasi uzantılarından destek mesajları değil hep tehdit mesajları aldık ve hâlâ alıyoruz. Türk firmalarının ve Türk gençlerinin birçok alanda artık dünyanın en iyisini yaptıklarını hatırlayın ve teknolojiyi geliştirecek firmaları çok uzaklarda aramayın Kemal Bey! Onları görebilmeniz için çevrenize biraz yakından ve dikkatli şekilde bakmanız kâfidir!" şeklinde yanıt verdi.

"ONLARA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

İki isim arasındaki tartışma devam ederken, Habertürk canlı yayınına katılan Kılıçdaroğlu'na bu konu soruldu. Bayraktar'ın kendisi hakkındaki eleştirileri hatırlatılan Kılıçdaroğlu, "Bayraktarların Türkiye için ne kadar önemli şeyler yaptıklarını anlattım. Beni dinlememişler. Babası hayatta iken yanlarına gittim. Çok güzel ve nitelikli ekibi vardı. Orada fotoğraflar çektirdik. Aileden izin almadığım için fotoğrafları paylaşmadım. Ben asla ve asla onlar da benim söylediğim şampiyonlar liginin parçası olacak. Onları niye dışlayalım? Onlara her türlü desteği vereceğiz." dedi.

Bu sözler üzerine Haluk Bayraktar, sosyal medya paylaşımında şunları söyledi: "Sn.Kılıçdaroğlu, bugün yine isimlerimizi zikretmişsiniz, her ne kadar bugüne değin biz pek hissedemesek de bizi desteklediğinizi söylemişsiniz.

"BABAMIZ SİZE DAVA AÇMIŞTI"

Buna rağmen Milli SİHA'lara jitem diyen, bize devlet şirketlerinden insan kaynağı çalma iftirası atan, belediyeden para aldığımız yalanını söyleyen vekillerinizi neden Diyarbakır'da, İzmir'de, Malatya'da listelerde yükselttiğiniz sorusunu cevaplamamışsınız. Sezgin Tanrıkulu'nun ismi verilince duymazdan gelmişsiniz.

Rahmetli Babamız bu iftiraları size yıllar önce mektupla ve telefonda şikayet etmiş fakat o zaman da duyarsız kalmıştınız. Nihayet, başka bir iftirayı siz atınca, Babamız Özdemir Bey size dava açmış ve mahkeme sizi tazminata mahkum etmişti.

Kazanılacak tutarın da şehit ailelerine bağışlanmasını vasiyet etmişti. Bu tutarsız halinizi milletimizin takdirine sunuyoruz. Bizim derdimiz siyaset değil. Siz yapın siyasetinizi. Biz hakkımızı, milletimizin hukukunu çiğnetmemenin derdindeyiz."

YORUMLAR
500
Haluk Bayraktar'dan 'Rahmetli babalarını ziyaret etmiştim' diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt: Babamız size dava açmıştı Haluk Bayraktar'dan 'Rahmetli babalarını ziyaret etmiştim' diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt: Babamız size dava açmıştı

Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Haluk Bayraktar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Rahmetli babalarını ziyaret etmiştim' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt Haluk Bayraktar'dan geldi: Babamız size dava açmıştı - Son Dakika


Son Dakika
09:19 "Rahmetli babalarını ziyaret etmiştim" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt Haluk Bayraktar'dan geldi: Babamız size dava açmıştı
09:12 Arzum Onan ile son günlerde boşanma haberleri çıkan Mehmet Aslantuğ'dan ilk yorum geldi: Her şey için minnettarım
09:10 Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal Vural'ın performansı hayrete düşürdü! Galatasaray taraftarı sosyal medyadan tepki gösterdi
08:53 Haluk Bayraktar'dan "Rahmetli babalarını ziyaret etmiştim" diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt: Babamız size dava açmıştı
08:51 Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın Fenerbahçe'nin gollerinde yaptıkları maçın önüne geçti
08:43 Arzum Onan ile boşanacakları konuşulan Mehmet Aslantuğ'dan ilk yorum: Her şey için minnettarım
08:20 Zaniolo'dan sonra Dybala transferi için sarı kırmızılı yönetim 'Neden olmasın' gözüyle bakıyor
08:16 Reytinglerde istediği başarıyı sağlayamayan EGO dizisi 13'ncü bölümüyle birlikte final yapacak
08:14 Galatasaray'dan Dybala bombası! Ortaya çıkan serbest kalma maddesi "İmkansız değil" dedirtti
08:00 Reytinglere yenilen EGO dizisi için final kararı verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2023 09:26:45. #1.11#
SON DAKİKA: "Rahmetli babalarını ziyaret etmiştim" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt Haluk Bayraktar'dan geldi: Babamız size dava açmıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement