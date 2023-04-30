"Rahmetli babalarını ziyaret etmiştim" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt Haluk Bayraktar'dan geldi: Babamız size dava açmıştı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nı uzay ve havacılık merkezi haline getireceğini ve bunu ABD'deki Siera Nevada şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen'le yapacağını söylemişti. Bu sözler Kılıçdaroğlu ve ile Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar arasında polemik başlattı.

"HALEN ABD'LİLERİN YAPABİLECEĞİNİ ZANNETMEK"

Atatürk Havalimanı'nın havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getirileceğini duyuran Kılıçdaroğlu, projeyi Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen ile gerçekleştireceğini söyledi. Bayraktar ise "Halen 'en iyisini' Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ'ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş." diyerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

"BU KADAR SİYASALLAŞMAYIN HALUK BEY"

Kılıçdaroğlu, Bayraktar'a verdiği yanıtta "Bu kadar siyasallaşmayın Sevgili Haluk Bey. Siz ailece bizim için çok değerlisiniz. Bir partinin seçim propagandası olmak size yakışmaz. İstikbalde başarılı bütün Türk girişimcilerimize yer var. Uzay hepinize yetecek kadar geniş" derken, Bayraktar ise "Bizim bir tek siyasetimiz var Kemal Bey; 'Milli Teknoloji Hamlesi' ile buna bağlı olarak 'Tam Bağımsız Türkiye'. Bu çabalarımız sebebiyle şimdiye kadar teröristlerden, PKK'dan ve bu çevrelerin siyasi uzantılarından destek mesajları değil hep tehdit mesajları aldık ve hâlâ alıyoruz. Türk firmalarının ve Türk gençlerinin birçok alanda artık dünyanın en iyisini yaptıklarını hatırlayın ve teknolojiyi geliştirecek firmaları çok uzaklarda aramayın Kemal Bey! Onları görebilmeniz için çevrenize biraz yakından ve dikkatli şekilde bakmanız kâfidir!" şeklinde yanıt verdi.

"ONLARA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

İki isim arasındaki tartışma devam ederken, Habertürk canlı yayınına katılan Kılıçdaroğlu'na bu konu soruldu. Bayraktar'ın kendisi hakkındaki eleştirileri hatırlatılan Kılıçdaroğlu, "Bayraktarların Türkiye için ne kadar önemli şeyler yaptıklarını anlattım. Beni dinlememişler. Babası hayatta iken yanlarına gittim. Çok güzel ve nitelikli ekibi vardı. Orada fotoğraflar çektirdik. Aileden izin almadığım için fotoğrafları paylaşmadım. Ben asla ve asla onlar da benim söylediğim şampiyonlar liginin parçası olacak. Onları niye dışlayalım? Onlara her türlü desteği vereceğiz." dedi.

Bu sözler üzerine Haluk Bayraktar, sosyal medya paylaşımında şunları söyledi: "Sn.Kılıçdaroğlu, bugün yine isimlerimizi zikretmişsiniz, her ne kadar bugüne değin biz pek hissedemesek de bizi desteklediğinizi söylemişsiniz.

"BABAMIZ SİZE DAVA AÇMIŞTI"

Buna rağmen Milli SİHA'lara jitem diyen, bize devlet şirketlerinden insan kaynağı çalma iftirası atan, belediyeden para aldığımız yalanını söyleyen vekillerinizi neden Diyarbakır'da, İzmir'de, Malatya'da listelerde yükselttiğiniz sorusunu cevaplamamışsınız. Sezgin Tanrıkulu'nun ismi verilince duymazdan gelmişsiniz.

Rahmetli Babamız bu iftiraları size yıllar önce mektupla ve telefonda şikayet etmiş fakat o zaman da duyarsız kalmıştınız. Nihayet, başka bir iftirayı siz atınca, Babamız Özdemir Bey size dava açmış ve mahkeme sizi tazminata mahkum etmişti.

Kazanılacak tutarın da şehit ailelerine bağışlanmasını vasiyet etmişti. Bu tutarsız halinizi milletimizin takdirine sunuyoruz. Bizim derdimiz siyaset değil. Siz yapın siyasetinizi. Biz hakkımızı, milletimizin hukukunu çiğnetmemenin derdindeyiz."