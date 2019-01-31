Rahmetli Babası Sayesinde TOKİ'den Ev Sahibi Oldular

İstanbul'da yaşayan Nurgül ve Önder Arda çifti, 6 ay önce vefat eden babasının başvurduğu Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki TOKİ konutlarının kurası sonucunda ev sahip oldu.

İstanbul'da yaşayan Nurgül ve Önder Arda çifti, 6 ay önce vefat eden babasının başvurduğu Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki TOKİ konutlarının kurası sonucunda ev sahip oldu.



Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda, Hasanpınar mevkisindeki TOKİ'nin yaptırdığı 98 dairenin 60'ı için Uzunköprü 2. Noterliğince kura yapıldı.



Yaklaşık 150 kişinin katıldığı kuraya, hem heyecan hem de duygu dolu anlar yaşandı.



Kura çekiminde ev sahibi olduğu belirlenen Nurgül Arda, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'da yaşadığını ve kura çekimi için bugün ilçeye geldiğini söyledi.



İstanbul'da bir tekstil atölyesinde çalıştığını anlatan Arda, "Uzunköprü'nün Gemici köyündeniz. Çalışmak için İstanbul'a gitmiştik. Rahmetli babam TOKİ'ye bizim için yazılmıştı, ancak babam 6 ay önce vefat etti. Bizim bir evimiz olmasını istiyordu. Hayalini kurmuştuk, o göremedi ama babamın sayesinde şimdi evimiz olacak. Bu evler için önce emeklilere denmişti babam emekli olduğu için rica ettik, o yazılmıştı bizim için. Bugün eşimle geldik kurada adımız okundu hem duygulandık hem sevindik. Allah babamın mekanını cennet etsin." diye konuştu.



Arda, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.



"Hem duygulandık hem sevindik"



Arda'nın eşi Önder Arda ise İstanbul'da kirada oturduklarını ve yıllar sonra ev sahibi olacaklarını kaydetti. Devletin evi olmayan birçok insana ev edindirdiğini belirten Arda, "Biz hem duygulandık hem sevindik. Babamız bizim için girmişti TOKİ evlerine, o göremedi vefat etti. Onun sayesinde hayalimizi gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.



Önder Arda, Uzunköprü'ye yerleşmek istediklerini ifade etti.



Törende adları okunan diğer vatandaşlar da, yıllar sonra ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.



Bu arada, kalan 38 daire ile ilgili TOKİ'nin vatandaşlara bilgilendirme yapacağı kaydedildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Sivasspor, Barcelona'nın Eski Yıldızı Bojan Krkic ile Anlaşmaya Vardı

Galatasaray'ın Yeni Golcüsü Kostas Mitroglou İstanbul'a Geldi

Guaido'dan Maduro'yu Tedirgin Eden İtiraf: Orduyla Gizli Görüşmeler Yaptık

Avrasya Tüneli Geçiş Ücretlerine Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Zam Yapıldı