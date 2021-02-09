Rahmetli Kayahan'ın kızı Aslı Gönül Açar, değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi - Son Dakika
Rahmetli Kayahan'ın kızı Aslı Gönül Açar, değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi
09.02.2021 10:21
2015 yılında hayatını kaybeden şarkıcı Kayahan'ın İpek Açar'la evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül Açar, yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde 21 yaşında olan Aslı Gönül, adeta genç kızı oldu.
Türk müziğinin usta sanatçı Kayahan ile 1999 yılında evlendiği İpek Tüter'in dünyaya gelen kızları Aslı Gönül Açar, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu. Kayahan'ın 2015 yılında hayatını kaybetmesinin ardından besteci Alper Kömürcü ile evlenen İpek Açar, geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayınca kızı da ortaya çıkmış oldu.
DURU GÜZELİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Alper Kömürcü, eşinin doğum günü için Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Kömürcü'nün yayınladığı karede Açar'ın Kayahan'dan olan kızı Aslı Gönül de yer aldı. 2000 yılında dünyaya gelen ve gözlerden uzak bir hayat süren Aslı Gönül, duru güzelliği ile dikkat çekti.
Fizik alanında dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Durham Üniversitesi'ni kazanan Aslı Gönül Açar, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
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9.02.2021 10:30:07. #1.12#
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