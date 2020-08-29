Rahmetullah Berişbek ameliyat edildi

Gençlerbirliği Kulübü, sakatlık geçiren Rahmetullah Berişbek'in ameliyat edildiğini açıkladı.

Ankara ekibinden yapılan açıklamada, oyuncunun başarılı bir operasyon geçirdiği ve 2 hafta sonra kontrollü olarak antrenmanlara başlayabileceği, 4 hafta sonra da takımla antrenmanlara başlayabileceği belirtildi.Gençlerbirliği Kulübü'nün açıklaması şu şekilde: "Futbolcumuz Rahmetullah Berişbek, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde ameliyat edildi. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer tarafından sporcuya parsiyel menisektomi ameliyatı yapıldı. Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer, başarılı bir operasyon geçiren sporcunun 2 hafta sonrasında kontrollü olarak antrenmanlara başlayabileceğini, dört hafta sonra da takımla antrenmanlara başlanabileceğini söyledi."