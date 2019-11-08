Son Dakika Haberleri: Rahmi Anıl Başaran'a milli davet
Son Dakika Spor Rahmi Anıl Başaran'a milli davet

Rahmi Anıl Başaran'a milli davet

8 saat önce

Balıkesirspor'un 19 yaşındaki forveti Rahmi Anıl Başaran U20 Milli Takımı'nın Fransa ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna dahil edildi.

Rahmi Anıl Başaran'a milli davet, System.String[]

Balıkesirspor'un 19 yaşındaki forveti Rahmi Anıl Başaran U20 Milli Takımı'nın Fransa ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna dahil edildi.


U-20 Milli Takım'ın 15 Kasım 2019 tarihinde Fransa ile oynayacağı hazırlık müsabakasının aday kadrosu açıklandı. Kadroya Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran da davet edildi.


Bu sezon Balıkesirspor formasıyla 10 lig maçında da forma giyen Rahmi Anıl Başaran 4 gol kaydetti. - BALIKESİR

Balıkesirspor, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yusuf Yazıcı: Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim!
Vedat Muriç'e milli davet A Milli Takımımızın, İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosu belli oldu! Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs durağa böyle dalmış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 00:48:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rahmi Anıl Başaran'a milli davet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]