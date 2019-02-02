Son Dakika Haberleri: Rahmi Aşkan, Güven Tazeledi

Rahmi Aşkan, Güven Tazeledi

1 saat önce

Başkale Ziraat Odası Başkanlık seçimini, mevcut başkan Rahmi Aşkan kazandı.

Rahmi Aşkan, Güven Tazeledi, System.String[]
Başkale Ziraat Odası Başkanlık seçimini, mevcut başkan Rahmi Aşkan kazandı.

Başkale Ziraat Odasında tek listeyle gerçekleştirilen seçimde, 66 üyeden 47'sinin oyunu alan Aşkan, yeniden oda başkanlığına seçildi.

Tüm delege ve çiftçilere teşekkür eden Aşkan, "Çiftçilerimize karşı yükümüz iki katına çıkmıştır. Çiftçilerimiz için daha gayretli çalışacağım. Ben ve ekibim bu güvene layık olamaya çalışacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:20 Kaynak: AA

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