Rahmi dedenin karaciğeri, organ bekleyen hastaya umut oldu - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Rahmi dedenin karaciğeri, organ bekleyen hastaya umut oldu - Son Dakika

Rahmi dedenin karaciğeri, organ bekleyen hastaya umut oldu

6 saat önce

SİVAS'ta geçirdiği beyin kanaması sonucu tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Rahmi Ertekin'in (87) organları ailesi tarafından bağışlandı.

Rahmi dedenin karaciğeri, organ bekleyen hastaya umut oldu, System.String[]

SİVAS'ta geçirdiği beyin kanaması sonucu tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Rahmi Ertekin'in (87) organları ailesi tarafından bağışlandı. Ertekin'in ameliyatla alınan karaciğeri Adana'da organ bekleyen bir hastaya umut oldu.

Çarşamba günü evinde beyin kanaması geçiren Rahmi Ertekin, kaldırıldığı Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ertekin'in dün sabah beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Ertekin'in organlarını bağışlama kararı aldı. Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'nin koordinasyonunda, Adana Şehir Hastanesi'nden gelen ekibin yaklaşık 4 saat süren operasyonuyla Ertekin'in karaciğeri alındı. Karaciğer askeri helikopter ile Adana'ya gönderildi.Numune Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Gülseren Apak, hastanın karaciğerinin Adana'da bir hastaya gideceğini belirterek, "Hastamız evde bayılma şikayeti ile hastanemiz acil servise getirilmiş ve o gün hastanemiz yoğun bakım servisinde takip altına alınmıştır. Aynı gün bilinç durumu kapanmasından dolayı da makineye bağlandı ve üç günden beri yoğun bakımda takip ediliyordu. Dün saat 10.30 sıralarında hastada beyin ölümü gerçekleşti. Biz de aile görüşmesi yaptık. Aile sağ olsun bu konuda çok yardımcı oldular. Neredeyse kararı bize bıraktılar, 'Siz nasıl uygun görüyorsanız' diyerek. Bunun üzerine de hastanın organlarını bağışlama kararı alındı. Dünkü yapılan tetkikler üzerine de yapılan çalışmalar sonucunda hastanın sadece karaciğer organının sağlıklı olduğuna karar verildi. Karaciğeri, Adana'da yine organ bekleyen bir hastaya nakledilecek" dedi.


Numune Hastanesi, Adana, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:04 Kaynak: DHA
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