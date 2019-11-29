Son Dakika Haberleri: Rahmi Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti!
Son Dakika Spor Rahmi Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti! - Son Dakika Spor

Rahmi Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti!

6 saat önce

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre aynı zamanda Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi olan Koç ile Çebi, Beşiktaş'ın gündemine dair görüş alışverişinde bulundu.

Rahmi Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti!, System.String[]

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre aynı zamanda Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi olan Koç ile Çebi, Beşiktaş'ın gündemine dair görüş alışverişinde bulundu.


Başkan Çebi, ziyaretin sonunda Rahmi Koç'a isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.


Rahmi Koç, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:01 
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