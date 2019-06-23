Rahmi Koç oyunu erken saatte kullandı
57 dakika önce
YSK kararıyla yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için İstanbul'daki seçmenler sandığa gidiyor.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:58 Kaynak: İHA
YSK kararıyla yenilenen İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için İstanbul'daki seçmenler sandığa gidiyor. Ünlü iş insanı Rahmi Koç
, Kandilli
İlkokulu'nda oyunu kullandı.
Ünlü iş insanı Rahmi Koç, Kandilli İlkokulu'nda kurulan 2233 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oyunu verdikten sonra vatandaşlarla kısa bir süre sohbet eden Koç, okuldan ayrıldı. - İSTANBUL
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