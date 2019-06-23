Son Dakika Haberleri: Rahmi Koç oyunu erken saatte kullandı
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Rahmi Koç oyunu erken saatte kullandı

57 dakika önce

YSK kararıyla yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için İstanbul'daki seçmenler sandığa gidiyor.

Rahmi Koç oyunu erken saatte kullandı, System.String[]
YSK kararıyla yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için İstanbul'daki seçmenler sandığa gidiyor. Ünlü iş insanı Rahmi Koç, Kandilli İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Ünlü iş insanı Rahmi Koç, Kandilli İlkokulu'nda kurulan 2233 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oyunu verdikten sonra vatandaşlarla kısa bir süre sohbet eden Koç, okuldan ayrıldı. - İSTANBUL
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:58 Kaynak: İHA
İstanbul, Rahmi Koç, Güncel
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