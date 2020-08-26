Rahmi Koç, yatı 'Nazenin 5' ile Kekova'da - Son Dakika

İŞ insanı Rahmi Koç, 'Nazenin 5' adlı yatıyla çıktığı Ege ve Akdeniz turu kapsamında, Antalya'nın Demre ilçesi Kekova açıklarına geldi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahim Koç, Ege ve Akdeniz turunda, yatla Demre'nin Kekova açıklarına geldi. Koç'un geldiği 'Nazenin 5' adlı yatı, evinin bulunduğu, bugünkü adıyla Kaleköy, tarihi adıyla Simena Antik Kenti önünde demirlendi. 2 gün boyunca koyda denize giren ve yatta dinlenen Koç, daha sonra Kaleköy'ün tepesinde bulunan evine geçti ve görevlilerle sohbet etti.

Yatıyla Üçağız Mahallesi açıklarına gelen Rahmi Koç, yanındaki arkadaşı ve sekreteriyle birlikte inip, turizmci arkadaşı Mehmet Gökkaya 'yı ziyaret etti. Gökkaya ile uzun süre sohbet edip, yatı için halı satın alan Koç, ardından arkadaşlarıyla birlikte 'Nazenin 5' yatına geçti. Koç, akşama doğru Kaş yönüne doğru yatla yol aldı.

Rahmi Koç, yaptığı sohbette, Kekova ve yöresinin cennet olduğunu, burayı çok sevdiğini, her yıl gelerek, yaşam bulduğunu söyledi.