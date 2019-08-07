Rahmi M. Koç Müzesi'nde nostaljik deneyimlerle farklı bir bayram

İstanbul'un tarihi güzelliklerini barındıran Haliç kıyısındaki müze,tekne ve tren ile çıkılabilecek Haliç Turları, Fenerbahçe Vapuru'nda çay-simit molası ve denizaltı turuyla farklı deneyimler sunuyor.

Kültür ve eğlenceyi bir arada sunabilen Türkiye'nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, bayram tatilinde İstanbul'da kalanları ve İstanbul'u ziyaret edenleri bekliyor. Lokomotiflerden bebek arabalarına geniş bir çeşitlilikte koleksiyonu ile her yaştan ziyaretçiye seslenen Rahmi M. Koç Müzesi, 'Denizaltı Gezisi', 'Nostaljik Tren' ve 'Tekne ile Haliç Tur'ları gibi özel deneyimleriyle de misafirlerine uzun ve dopdolu bir gün sunuyor.

Nostaljik teknelerle 'Haliç Turu'

İstanbul'un tarihi güzellikleri ile iç içe, Haliç kıyısında eşsiz bir manzaraya sahip olan İstanbul Rahmi M. Koç Müzesi'nde bahar ve yaz aylarında nostaljik teknelerle gerçekleştirilen Haliç Turları büyük ilgi görüyor. Rosalie Buharlı Römorkörü, Liman 2 ve Kont Ostrolog Balıkçı Teknesi ile gerçekleştirilen Haliç turlarında ziyaretçiler İstanbul'un güzellikleriyle baş başa bir gün geçiriyor.

'Nostaljik Tren' turu

Haliç kıyısına döşenen dar hat demiryolu üzerinde 1965 Ruston & Hornsby dizel lokomotif ve 1970'lerden kalan Baguley-Drewry ile çekilen tarihi vagonlarla Hasköy-Sütlüce Demiryolu turları her saat başı müze ziyaretçilerine ücretsiz gerçekleştiriliyor.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Karadeniz'den kömür taşımak için kurulan Kağıthane Çiftalan Demiryolu'nun 1950'lerde yok olmasıyla Haliç'te yitirilen bu tarihi demiryolunu tekrar yaşatmak için kurulan Hasköy Sütlüce Demiryolu ile ziyaretçilerine nostaljik anlar yaşatan Müze, hattın başlangıcında yer alan nostaljik istasyon binasından, görevlilerine ve hatta ziyaretçilerine özel olarak üretilen biletlerine kadar tarihi tekrar canlandırıyor.

Hem nostalji hem keyif: Fenerbahçe Vapuru

Ziyaretçiler, müzenin en gözde ziyaret alanlarından biri olan Fenerbahçe Vapuru'nun orta ve üst katındaki güvertelerde çay ve simit eşliğinde klasik bir vapur keyfi de sürebiliyor. Ayrıca Haliç kıyısında aileler dinlenirken çocuklar da 'Yalvaç Ural Teneke Oyuncaklar Sergisi'nde hem oyuncakların tarihini öğreniyor, hem de eğleniyor.

Rahmi M. Koç Müzesi, sadece arife ve bayramın birinci günü kapalı, ikinci, üçüncü ve dördüncü günü 09.30-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.