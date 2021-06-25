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Rahmi M. Koç Müzesi'ne devredilen tarihi Fenerbahçe Vapuru için yeni protokol imzaladı - Son Dakika

Rahmi M. Koç Müzesi'ne devredilen tarihi Fenerbahçe Vapuru için yeni protokol imzaladı

25.06.2021 14:13
Rahmi M. Koç Müzesi'ne devredilen tarihi Fenerbahçe Vapuru için yeni protokol imzaladı, System.String[]

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, 2011 yılında yapılan bir mukaveleyle Rahmi M. Koç Müzesi'ne devredilen tarihi Fenerbahçe Vapuru için yeni protokol imzaladı.

Uzatılan protokol uyarınca 1952 yılında, İskoçya'nın Glasgow şehrinde üretilen ve 2011'e kadar toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılan vapur, Haliç Tersanesi'nde bakıma alınacak. Vapur, yapılacak tamirat işlemlerinin ardından, yeniden Koç Müzesi kıyısındaki yerini alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 22 Aralık 2008'de hizmetinden çekilen 1952 üretimi "Fenerbahçe Vapuru"nu, imzalanan iş birliği protokolü ile Hasköy'deki Rahmi M. Koç Müzesi'ne devretmişti. Bu süreçte vapurun tüm bakım ve onarımlarını İBB üstlenmişti. "Müze vapur" olarak hizmet veren tarihi vapurun son bakım-onarım işlemi, 2011 yılında, Haliç Tersanesi'nde yapılmıştı. Rahmi Koç Müzesi ile arasındaki iş birliği protokolünü uzatma kararı alan İBB, Fenerbahçe Vapuru'nu, Haliç Tersanesi'nde, 10 yıl sonra yeniden bakıma alacak. Vapur, bu kapsamda, 28 Haziran 2021'de Haliç Tersanesi'ne getirilecek. Havuza alınacak vapurun ihtiyaçları belirlendikten sonra; su altı sac değişimi, boyama, pervane sökümü, güverte ve taraça zemin ağaçlarının bakımı, küpeşte değişimi ile genel bakım-onarım işlemleri gerçekleştirilecek.

KOÇ: "GEMİ, MÜZEMİZE DEĞER KATTI"

Tüm bu işlemlerin yapılması öncesinde, İBB ve Rahmi M. Koç Müzesi arasındaki iş birliği protokolü uzatıldı. Fenerbahçe Vapuru önünde düzenlenen "Yenileme ve Bakım Protokolü İmza Töreni", İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ünlü iş insanı Rahmi Koç'un katılımlarıyla gerçekleştirildi. Tören öncesinde ilk konuşmayı, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç yaptı. Koç, Fenerbahçe Vapuru'nun toplu taşımadan müzelerine ulaşan yolculuğunun hikayesini şu sözlerle dile getirdi:

Rahmi M. Koç Müzesi'ne devredilen tarihi Fenerbahçe Vapuru için yeni protokol imzaladı
Bir vapur var; Fenerbahçe

"Bundan yıllar evvel, o zamanki müdürümüz Ertuğrul Bey, bana gelip, 'Efendim, bir vapur var; Fenerbahçe. Onu bize vermek istiyorlar' dedi. 'Ne yapacağız' dedim. 'Müzemizin önüne bağlarız. Misafirlerimize, ziyaretçilerimize açarız. Bize ilave metrekare kazandırır. Bu vapuru da kurtarmış oluruz' dedi. Ben de 'Peki' dedim. Pek içime sinmedi önce. O zaman, eski rahmetli İBB Başkanı'mızla beraber Boğaz'da bir tur yaptık. Onlar indiler, gemi buraya bağlandı. Hakikaten Ertuğrul Bey, uzun vadeli görmüş. Bu gemi, klasik bir gemi. Zamanının en hızlı giden gemilerinden biriydi. Bakımı gayet iyiydi. Ona rağmen belediye, tekrar bir elden geçirdi. Gemi, hakikaten müzemize bir değer kattı."

"İBB'YE CANDAN TEŞEKKÜR EDERİM"

İBB ile yaptıkları mukavelenin 3 yıl önce bittiğini aktaran Koç, "3 senedir, bunu tekrarlamaya çalışıyoruz. Kimse bize, 'Mukaveleniz bitti, gemiyi geri alacağız' demedi ama içimiz rahat değil. Çünkü, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Eksik olmasın Sayın Başkan'ım, mukavelenin yenilenmesi için karar aldı. Bugün bence çok tarihi bir gün. Hem mukavelemizin uzaması hem de geminin tekrar bir bakıma alınmasına karar vermiş bulunuyoruz. Belediyemiz, bize bu gemiyi kazandıracak en kısa zamanda. Ve bu gemi, müzemiz burada kaldığı sürece, burada bağlı olarak ziyaretçilerimize ve bilhassa çocuklarımıza, öğrencilerimize hizmet verecek. Candan teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: "HALİÇ TERSANESİ'Nİ AKTİF HALE GETİRDİK"

Koç'un ardından konuşan İmamoğlu, müzecilik alanında yaptıkları katkılardan dolayı Koç'a teşekkürlerini iletti. Göreve gelmelerinin ardından Haliç Tersanesi'ni daha aktif hale getirdiklerini vurgulayan İmamoğlu, bu yaz içerisinde hizmete alınacak İstanbul deniz taksileri imalatının da yine Haliç'te yapıldığının bilgisini paylaşarak, Haliç tersanesi tarihi hüviyetini koruduğu gibi burada yapılacağını da belirtti. "Başta Sahil Güvenlik olmak üzere, farklı kurum ve kuruluşlara bakım, onarım, imalat ile ilgili hizmet vermeye devam ediyoruz" diyen İmamoğlu, "Şehir Hatları Genel Müdürü'müz Sinem Dedetaş, kadın emeğini de işin içine katarak kuvvetli bir gelişim gösterdi iştirakimize. Bundan da çok memnuniyet duyuyorum" dedi.

"SÜRECİ AÇIK BİR MASADA YÜRÜTÜYORUZ"

Vapur üzerinde yapılacak teknik işlemleri aktaran İmamoğlu, Haliç'in kent ve turizm açısından önemine dikkat çekti. "Biz bu alanı, Haliç'in her iki yakasını, Eminönü'nden Alibeyköy'e, Karaköy'den Alibeyköy'e bu iki hattı da sıkı bir turizm, tarihi bir rota olarak değerlendireceğiz" diyen İmamoğlu, "Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Açık bir masada bu süreci yönetiyoruz. Bütün parçalarını, bütün partnerlerini, paydaşlarını da süreçte işin içine katarak ortak akılla, belki de İstanbul'a gelen bir turistin en az bir gün daha ilave akşamını, gününü arttıracak bir rota haline getirmeyi planlıyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından, İmamoğlu ve Koç arasında, Fenerbahçe Vapuru'nun yenilenmesi ve süre uzatımına ilişkin protokol imzalandı. İmzaların ardından kaptan şapkalarını takan İmamoğlu ve Koç, kameralara poz verdi.

Fenerbahçe Vapuru, 1952 yılında, İskoçya'nın Glasgow şehrinde üretildi. 14 Mayıs 1953'te hizmete alınan 2.100 yolcu kapasiteli vapur, uzun yıllar Sirkeci-Adalar-Yalova-Çınarcık arasında seferler gerçekleştirdi.

Rahmi M. Koç Müzesi'ne devredilen tarihi Fenerbahçe Vapuru için yeni protokol imzaladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fenerbahçe, Rahmi Koç, Haliç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Rahmi M. Koç Müzesi'ne devredilen tarihi Fenerbahçe Vapuru için yeni protokol imzaladı - Son Dakika


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