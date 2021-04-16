Rahmi M. Koç Müzesi'ne İngiltere'den ödül

Rahmi M. Koç Müzesi'nin en yeni objesi İttir Kaktır, İngiltere merkezli Classic Boat dergisinin düzenlediği yarışmadan ödülle döndü.

Rahmi M. Koç Müzesi'nden yapılan açıklamaya göre, İttir Kaktır, 8 farklı kategoride birincinin belirlendiği yarışmada kendi kategorisinde "en iyi" seçildi.

RMK Marine Tersanesi tarafından 2020'de inşa edilen İttir Kaktır, Ekim 2020'de Rahmi M. Koç Müzesi'nin gemi filosuna katıldı. Teknenin orijinal planı, ABD Washington'daki Sam Devlin firması tarafından "Tugzilla" adıyla, içten motorlu bir gezinti teknesi ve aynı zamanda römorkör olarak tasarlandı.

RMK Marine Tersanesi tarafından planı yeniden uyarlanarak 8 metre olan boyu iki metreden fazla uzatıldı ve 10,06 metrelik bir tekne haline getirildi. Müzenin geniş koleksiyonunda yer alan İttir Kaktır'ın 150 beygir gücündeki motoru ise Ford Otosan tarafından üretildi.

İngiltere merkezli Classic Boat dergisinin 2007'den bu yana düzenlediği Classic Boat Awards, asırlık geleneksel gemilerden restore edilenlere, yelkenlilerden motorlu gezinti teknelerine kadar deniz araçlarını bir araya getiriyor. 8 farklı kategoride düzenlenen yarışmanın birincileri halk oylamasıyla seçiliyor. Kazananlar, Classic Boat dergisinin mayıs sayısında da duyurulacak.