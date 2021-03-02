Rahmi M. Koç Müzesi yeniden açıldı - Son Dakika

Türkiye'nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, yeniden fiziki ortamda 1 Mart itibarıyla kapılarını açtı.

Müzeden yapılan açıklamada, "Ziyaretçilerine, güvenli bir ortamda tarihin efsaneleri arasında gezinme fırsatı sunan müzede, sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri uygulanıyor." denildi.

Yeni tip koronavirüs (kovid-19) nedeniyle kapalı olduğu dönemde Google Street View ile gezilen müzede, çevrim içi eğitim çalışmaları da devam etti. Ayrıca sosyal medya hesaplarında paylaşılan güncel içeriklerle kültür ve sanat tutkunlarıyla etkileşimini sürdürdü.