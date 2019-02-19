Son Dakika Haberleri: Rahmi M. Koç'tan Fikret Ünlü İçin Taziye Mesajı

Rahmi M. Koç'tan Fikret Ünlü İçin Taziye Mesajı

1 saat önce

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç'un, Spordan Sorumlu Eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün vefatı nedeniyle paylaşmış olduğu taziye mesajı:

Rahmi M. Koç'tan Fikret Ünlü İçin Taziye Mesajı, System.String[]

Memleketimiz, sporun tüm değerlerini yaşayan ve yaşatan bir devlet insanını kaybetti.

Sosyal yaşamda bilhassa da golf arkadaşlığımız vesilesiyle birlikte çok zaman geçirdik. Sakin, güler yüzlü bir insandı. Sportmenliği ile kendisini hep takdir etmişimdir. İyi bir golf oyuncusu olmasının yanı sıra, ülkemizin hemen hemen bütün zirvelerine çıkmış bir dağ tırmanışçısı idi. Fikret Ünlü'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyorum.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:56 Kaynak: Bültenler

Fikret Ünlü, Güncel
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