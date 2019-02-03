Rahmi Özcan'ın Annesi Vefat Etti
57 dakika önce
Ampute Milli Futbol Takımı'nın ikinci kaptanı Rahmi Özcan'ın annesi Hatice Fevziye Özcan'ın annesi vefat etti.
Ampute Milli Futbol
Takımı'nın ikinci kaptanı Rahmi Özcan'ın annesi Hatice
Fevziye Özcan'ın annesi vefat etti. Türkiye
Futbol Federasyonunun internet sitesinden de vefatla ilgili bir başsağlığı mesajı yayımladı.
Mesajda, "Ampute Futbol Milli Takımı'nın ikinci kaptanı Rahmi Özcan'ın annesi Hatice Fevziye Özcan'ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Hatice Fevziye Özcan'a Allah'tan rahmet; Rahmi Özcan, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:56 Kaynak: AA
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