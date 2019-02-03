Son Dakika Haberleri: Rahmi Özcan'ın Annesi Vefat Etti

Rahmi Özcan'ın Annesi Vefat Etti

57 dakika önce

Ampute Milli Futbol Takımı'nın ikinci kaptanı Rahmi Özcan'ın annesi Hatice Fevziye Özcan'ın annesi vefat etti.

Rahmi Özcan'ın Annesi Vefat Etti, System.String[]
Ampute Milli Futbol Takımı'nın ikinci kaptanı Rahmi Özcan'ın annesi Hatice Fevziye Özcan'ın annesi vefat etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden de vefatla ilgili bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, "Ampute Futbol Milli Takımı'nın ikinci kaptanı Rahmi Özcan'ın annesi Hatice Fevziye Özcan'ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Hatice Fevziye Özcan'a Allah'tan rahmet; Rahmi Özcan, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:56 Kaynak: AA

Türkiye, Futbol, Hatice Çarpar, Spor
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