Rahmi Saltuk Konserine Yoğun İlgi

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı tarafından "26. Adalet ve Demokrasi Haftası" kapsamında Rahmi Saltuk konseri düzenlendi.

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı tarafından "26. Adalet ve Demokrasi Haftası" kapsamında Rahmi Saltuk konseri düzenlendi.



24 Ocak 1993 yılında Ankara'da evinin önünde arabasına konulan bombanın patlaması sonucu suikasta kurban giderek yaşamını yitiren Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu ve aydınların anısına düzenlenen etkinlik, Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konsere Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ev sahipliği yaptı. Uğur Mumcu'nun sevdiği şarkıların usta halk müziği sanatçısı Rahmi Saltuk tarafından seslendirildiği gecede, dinleyiciler Pir Sultan Abdal, Nazım Hikmet ve Ahmed Arif dizelerini beğeniyle dinledi. Unutulmaz sanatçı Ruhi Su'nun eserlerinin ağırlıkla seslendirildiği konserde Rahmi Saltuk, Uğur Mumcu ile olan anılarını anlatarak dinleyicilere duygu dolu bir akşam yaşattı. Konser gecesi dünyaca ünlü Şair Nazım Hikmet'in "Bu Memleket Bizim" şiiri ve dinleyicilerin coşkulu alkışları eşliğinde son buldu.



"Uğur Mumcuyu ve aydınlarımızı rahmetle anıyorum"



Konser sonrası bir konuşma yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, "Ocak ayı bizim için acılarla dolu bir aydır. Uğur Mumcu'yu, Muammer Aksoy'u, Metin Göktepe ve birçok aydınımızı Ocak ayında kaybettik. Yıllardır bu ülkede demokrasiyi engellemek için uğraşanlara karşı inadına demokrasi diyoruz. Türkiye'de mutlaka bütün kuralları ile demokrasiyi hayata geçireceğiz. Bu sayede bize Cumhuriyet'i hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşabiliriz. Sayın Uğur Mumcu'yu ve diğer şehitlerimizi saygı ile anıyorum. Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız" diyerek sanatçı Rahmi Saltuk'a Uğur Mumcu Vakfının teşekkür belgesini ve çiçek takdim etti. - ANKARA

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