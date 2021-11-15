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RAHMİN KAPALI YÖNTEMLE ALINMASI HEM ESTETİK HEM DE SAĞLIK AÇISINDAN DAHA İYİ - Son Dakika

RAHMİN KAPALI YÖNTEMLE ALINMASI HEM ESTETİK HEM DE SAĞLIK AÇISINDAN DAHA İYİ

15.11.2021 10:25

KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ünal Yirmibeş, son yıllarda sık tercih edilen laparoskopik histerektomi (kapalı yöntemle rahim alınması) ameliyatının, sağlık ve estetik açısından avantajlarını anlattı.

KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ünal Yirmibeş, son yıllarda sık tercih edilen laparoskopik histerektomi (kapalı yöntemle rahim alınması) ameliyatının, sağlık ve estetik açısından avantajlarını anlattı. Op. Dr. Yirmibeş, Kapalı yöntemde açık ameliyatlara göre kesi yerinde enfeksiyon, kesi yerinin açılması, fıtık olması gibi riskler çok daha azdır dedi.

Medical Park Antalya Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ünal Yirmibeş, laparoskopik histerektomi hakkında bilgi verdi. Aşırı rahim kanamaları, rahme yerleşen miyomlar, polipler, rahim kanserleri öncesi lezyonlar, tedaviye cevap vermeyen rahim ve yumurtalık kaynaklı, ileri derece apseye dönüşmüş enfeksiyon, rahim sarkması gibi durumlarda rahim alma işlemi yani histerektomi operasyonunun yapıldığını anlatan Op. Dr. Yirmibeş, histerektomi ameliyatlarının karından kesikle, vajinal yolla ve kapalı yapıldığını aktardı. Kapalı rahim alma ameliyatının karın duvarına 5- 10 mm'lik 3 adet deliğin açılmasıyla gerçekleştiğini belirten Op. Dr. Ünal Yirmibeş, karın altından ve kasıklardan 1 cm'lik delikler açılarak vücuda kamera ve diğer malzemelerin yerleştirildiğini, kameralar sayesinde iç organların monitörden görülerek ameliyatın yapıldığını söyledi. Kapalı yöntemle rahmi alınan kadınların hızla iyileştiğini ve günlük hayatına birkaç gün içerisinde devam edebildiğini aktaran Op. Dr. Yirmibeş, laparoskopik histerektomi ameliyatlarının detaylarını anlattı.

ERKEN TEŞHİS VE TEDAVİ ETME İMKANI SAĞLIYOR

Kapalı yöntemle uygulanan rahim alma ameliyatının estetik açıdan avantajlı olduğunu anlatan Op. Dr. Ünal Yirmibeş, Açık olan ameliyatlara göre kesi yerinde enfeksiyon, kesi yerinin açılması, fıtık olması gibi riskler çok daha azdır. Ayrıca bu tür ameliyatlarda karnın tüm içini görebildiğimiz için karın içerisinde varsa diğer anormallikler, hastalıklar bunları eş zamanlı teşhis koyma ve tedavi etme imkanı sağlamaktadır dedi.

'HİÇBİR ENGEL TAŞIMIYOR'

Op. Dr. Ünal Yirmibeş, Hastanın en büyük tereddütleri daha önce geçirmiş olduğu karın ameliyatları ya da çok büyük miyomların varlığı oluyor. Hiç şüphesiz bu tür sorunlarla da kapalı yöntemle bu ameliyatları zor da olsa yapabilmekteyiz. Hiçbir engel taşımamaktadır diye konuştu.

RAHİM ALINSA DA CİNSEL AKTİVİTE DEVAM EDEBİLİYOR

Ameliyatlardan sonra yaklaşık 1 ay boyunca hastalara havuz ve denize girmemelerini, yaklaşık 2 ay da ilişkiye girmemelerini önerdiklerini anlatan Op. Dr. Ünal Yirmibeş, Ameliyattan sonra ertesi gün hastalarımız evlerine gidebiliyor. İsterlerse 2 gün içerisinde de normal iş hayatına geri dönebilirler. Yanlış bilinen bilgiler arasında rahim alındığı zaman menopoza girdiklerine dair bir korku olabiliyor. Halbuki rahmin alınması menopoz değildir, sadece reglden kesilmedir. Beraberinde yumurtalar alınırsa o zaman menopoza giriliyor. Artık 60-65 yaşına kadar bir patoloji yoksa yumurtaları koruyoruz ve almıyoruz. Normal aktivite devam ediyor ve kişi menopoza girmemiş oluyor. Cinsel aktiviteye girince vajinal yapı bütünlüğü bozulmuyor. Cinsel aktivite daha kolay oluyor. Sebebi de kanama, ağrı, gebelik korkusu olmaması. Dolayısıyla kişiler daha rahat bir cinsel hayat sürebiliyor dedi.

DAHA AVANTAJLI

Kapalı ameliyatların bir başka yönteminin de robotik yöntemle yapılan ameliyatlar olduğunu aktaran Op. Dr. Ünal Yirmibeş, Robotik yöntemde daha fazla delik açılıyor, uzun vakit alıyor ve çok pahalı bir yöntem. Laparoskopik yöntemle yapılan rahim ameliyatları çok daha avantajlı diye konuştu.

RAHMİN KAPALI YÖNTEMLE ALINMASI HEM ESTETİK HEM DE SAĞLIK AÇISINDAN DAHA İYİ
RAHMİN KAPALI YÖNTEMLE ALINMASI HEM ESTETİK HEM DE SAĞLIK AÇISINDAN DAHA İYİ
RAHMİN KAPALI YÖNTEMLE ALINMASI HEM ESTETİK HEM DE SAĞLIK AÇISINDAN DAHA İYİ
RAHMİN KAPALI YÖNTEMLE ALINMASI HEM ESTETİK HEM DE SAĞLIK AÇISINDAN DAHA İYİ

Kadın Hastalıkları, Estetik, Antalya, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RAHMİN KAPALI YÖNTEMLE ALINMASI HEM ESTETİK HEM DE SAĞLIK AÇISINDAN DAHA İYİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: RAHMİN KAPALI YÖNTEMLE ALINMASI HEM ESTETİK HEM DE SAĞLIK AÇISINDAN DAHA İYİ - Son Dakika
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