Rahminden 2,5 kiloluk 'ur' çıkarıldı - Son Dakika

ANKARA'da oturan Kazime D.'nin (46) rahmindeki 2 kilo 562 gramlık ur, Antalya'da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Opr. Dr. Abdulaziz Akkaya'nın gerçekleştirdiği ameliyatla çıkartıldı.

Sekiz yıl boyunca ağrı ve ara kanama şikayetleri yaşayan Kazime D., Ankara'da muayene olduğu doktorların ameliyat önerilerini ihmal etti. Şikayetlerinin artması üzerine Antalya'daki kardeşinin yanına gelen Kazime D., tavsiye üzerine Op. Dr. Abdulaziz Akkaya'ya muayene oldu. Opr. Dr. Abdulaziz Akkaya'nın muayene ve tetkikler sonrası ameliyat önerisini kabul eden Kazime D., bugün özel bir hastanede ameliyata alındı.

AMELİYATA ALINDI

Yapılan ameliyat hakkında bilgi veren Opr. Dr. Abdulaziz Akkaya, "Hastamız Kazime D. sekiz yıldan beri karnında taşıdığı urdan dolayı doktor doktor gezmiş. Meslektaşlarımın ameliyat önerilerini biraz da korku nedeniyle kabul etmemiş. Bu süre zarfında miyomu, yeni doğan çocuk ağırlığına erişmiş. Antalya'dayken kanama ve ağrıları artınca muayeneye geldiler. Kan değerleri de oldukça düşüktü. Hastaneye iki gün yatırdık ve kan nakli de yaptık. Kan değerlerinin düzelmesi ile ameliyata aldık" dedi.

2,5 KİLOLUK UR

Meslek yaşamında, rahimde bu boyut ve ağırlıkta miyomlar ile birçok kez karşılaştığını belirten Opr. Dr. Akkaya, "Hastamız yıllarca ameliyattan kaçmış. Büyüyen miyom organlarına baskı yapıyordu. Ağrıları ve kanaması çok fazlaydı. Artık yaşamına daha sağlıklı ve konforlu devam edecek. Miyomun 2 kilo 562 gram olduğunu gördük. Tetkik için patolojiye gönderdik. Tecrübelerime dayanarak kötü huylu bir tümör olmayacağını söyleyebilirim" diye konuştu.

'AĞRI VE KANAMA İHMALE GELMEZ'

Ameliyatı birlikte gerçekleştirdiği ekibine de teşekkür eden Opr. Dr. Akkaya, "Hastamıza da acil şifalar diliyorum. Buradan tüm kadınlara bir uyarı yapmak istiyorum. Karın veya kasık ağrılarınızı ve düzensiz kanamalarınızı lütfen ihmal etmeyin. Bu şikayetleriniz olduğunda hemen bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına muayene olun" dedi.