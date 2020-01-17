Son Dakika › Güncel › Rahşan Ecevit, 97 yaşında hayatını kaybetti - ANKARA (ARŞİV) - Son Dakika
Rahşan Ecevit, 97 yaşında hayatını kaybetti - ANKARA (ARŞİV)
6 saat önce
Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucusu Rahşan Ecevit, 97 yaşında hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:23 Kaynak: AA
Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucusu Rahşan Ecevit, 97 yaşında hayatını kaybetti.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 26 Aralık 2019'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi altına alınan Rahşan Ecevit, bir gün sonra genel durumunun bozulması nedeniyle dahiliye servisi yoğun bakım kliniğine kaldırıldı.
Rahşan Ecevit, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 21.10'da yaşamını yitirdi.
Son Dakika Ünlü isimler, Rahşan Ecevit için duygu dolu taziye mesajları paylaştı Hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'in en büyük arzusunu DSP Genel Başkanı açıkladı Bayrampaşa'da palalı saldırgan dehşeti! Bacağından vurularak yakalandı Rahşan Ecevit'in vefatı sonrası siyaset dünyasından taziye mesajları yağdı