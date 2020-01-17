Rahşan Ecevit hayatını kaybetti -1 - Son Dakika

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti -1
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ESKİ Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit (97), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:38 Kaynak: DHA
ESKİ Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit (97), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) bir süredir tedavi gören eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin kurucusu Rahşan Ecevit, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
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