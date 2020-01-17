Rahşan Ecevit hayatını kaybetti - Son Dakika
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Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

20 dakika önce

ESKİ Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit (97), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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ESKİ Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit (97), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) bir süredir tedavi gören eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin kurucusu Rahşan Ecevit, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.


Bülent Ecevit, Rahşan Ecevit, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:01 Kaynak: DHA
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