Rahşan Ecevit hayatını kaybetti -2 - Son Dakika
Son Dakika Politika Rahşan Ecevit hayatını kaybetti -2 - Son Dakika

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti -2

6 saat önce

ESKİ Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit (97), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti -2, System.String[]

ESKİ Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit (97), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) bir süredir tedavi gören eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin kurucusu Rahşan Ecevit, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.


Bülent Ecevit, Rahşan Ecevit, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:40 Kaynak: DHA
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