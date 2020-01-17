Rahşan Ecevit hayatını kaybetti (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rahşan Ecevit hayatını kaybetti (2) - Son Dakika

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti (2)

6 saat önce

AKSAKAL: ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUMDemokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in ölümü nedeniyle yazılı açıklama yayımladı.

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti (2), System.String[]

AKSAKAL: ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in ölümü nedeniyle yazılı açıklama yayımladı. Aksakal açıklamasında, "Demokratik Sol Parti'nin kurucusu ve ilk başkanı olan Rahşan Ecevit bir süredir tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etmiştir. Türk siyasetine büyük hizmetleri olan eski başbakanlarımızdan ve Demokratik Sol Parti'nin Onursal Genel Başkanı Merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Haber: ANKARA,


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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:53 Kaynak: DHA
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