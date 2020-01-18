Rahşan Ecevit hayatını kaybetti (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rahşan Ecevit hayatını kaybetti (3) - Son Dakika

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti (3)

6 saat önce

DSP GENEL BAŞKANI AKSAKAL, HASTANEYE GELDİEski Başbakan merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit (97), böbrek yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle 20 gün önce tedaviye alındığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 21.20'de yaşamını yitirdi.

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DSP GENEL BAŞKANI AKSAKAL, HASTANEYE GELDİ

Eski Başbakan merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit (97), böbrek yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle 20 gün önce tedaviye alındığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 21.20'de yaşamını yitirdi. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, hastaneye gelerek Ecevit'in yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

'BÜLENT ECEVİT'İN YANINA DEFNEDİLMESİ İÇİN CUMHURBAŞKANIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUZ'

Aksakal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "DSP'nin Kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit'i kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Türk siyasetine büyük hizmetleri geçmiş bir kişilikti. Başbakanımız Onursal Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in eşiydi. DSP olarak hadisenin sahibiyiz. Süreci takip edeceğiz. Defin işlemleriyle ilgili söyleyebileceğim herhangi bir açıklama yok. Çünkü Bülent Ecevit ve Rahşan Ecevit bir sevgi timsaliydi. Türk siyasetine sevgiyi aşılayan iki insandı. Toprakta da beraber yatmayı arzu ederlerdi. Bülent Ecevit rahmetli olduğunda özel bir mezar yeri hazırlanmıştı. Ancak Sayın Başbakanımızın Devlet Mezarlığı'na defnedilmesi öngörülmüştü. Biz de sayın Cumhurbaşkanımıza Rahşan Ecevit'in bu son arzusunu ilettik. Aynı yerde yatabilmeleri için kendilerinden önemle destek bekliyoruz. Bu bir insani yaklaşımdır. Bu bir Bakanlar Kurulu kararı gerektiriyor. Eğer uygun görülürse ki uygun görülmesini arzu ediyoruz. Uzunca bir süredir tedavi ediliyordu. Bir ara iyileşti. Biz bunu takip ediyoruz. Yaşlılığa da bağlı olarak bir sıkıntı vardı. Allah öbür dünyasını iyi etsin" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Aksakal'ın açıklaması

Haber-Kamera: Caner ÜNVER - Fatih POYRAZ/ ANKARA,

(GÖRÜNTÜLER GEÇİDLİ)


Bülent Ecevit, Rahşan Ecevit, Aksakal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:18 Kaynak: DHA
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