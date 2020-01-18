Rahşan Ecevit hayatını kaybetti (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rahşan Ecevit hayatını kaybetti (4) - Son Dakika

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti (4)

19 dakika önce

BAKAN KOCA: MERHUMEYE ALLAH'TAN RAHMET DİLERİMSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rahşan Ecevit'in vefatına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti (4), System.String[]

BAKAN KOCA: MERHUMEYE ALLAH'TAN RAHMET DİLERİM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rahşan Ecevit'in vefatına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Koca, "Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanemizde pnömoni ve kronik böbrek rahatsızlığı tedavisi gören Rahşan Ecevit Hanımefendi tüm çabalarımıza rağmen hayatını kaybetti. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bayrampaşa'da palalı saldırgan dehşeti! Bacağından vurularak yakalandı
Rahşan Ecevit'in vefatı sonrası siyaset dünyasından taziye mesajları yağdı Niğde'de zincirleme trafik kazası! 2 ölü, 8 yaralı EGM'nin Siber Operasyon Merkezi'ni açan Bakan Soylu: Artık daha huzurluyum

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 00:53:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rahşan Ecevit hayatını kaybetti (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]