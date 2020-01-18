Rahşan Ecevit hayatını kaybetti (4) - Son Dakika

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti (4)
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BAKAN KOCA: MERHUMEYE ALLAH'TAN RAHMET DİLERİMSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rahşan Ecevit'in vefatına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:33 Kaynak: DHA
BAKAN KOCA: MERHUMEYE ALLAH'TAN RAHMET DİLERİM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rahşan Ecevit'in vefatına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Koca, "Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanemizde pnömoni ve kronik böbrek rahatsızlığı tedavisi gören Rahşan Ecevit Hanımefendi tüm çabalarımıza rağmen hayatını kaybetti. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim" ifadelerini kullandı.
Haber: ANKARA,
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