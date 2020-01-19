Rahşan Ecevit'in cenazesi, Kocatepe Camisi'ne getirildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rahşan Ecevit'in cenazesi, Kocatepe Camisi'ne getirildi (2) - Son Dakika

Rahşan Ecevit'in cenazesi, Kocatepe Camisi'ne getirildi (2)

22 dakika önce

Kocatepe Camisi Sivil Toplum Kuruluşlarının Rahşan Ecevit için hazırladığı afişler Rahşan Ecevit'in kız kardeşi Asude Aral'ın görüntüsü Rahşan Ecevit'in cenazesi'nin Kocatepe Camisi'ne getirilmesi Cenazenin başında bekleyenler ve dua edenler ANKARA - DSP Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan...

Kocatepe Camisi

Sivil Toplum Kuruluşlarının Rahşan Ecevit için hazırladığı afişler

Rahşan Ecevit'in kız kardeşi Asude Aral'ın görüntüsü

Rahşan Ecevit'in cenazesi'nin Kocatepe Camisi'ne getirilmesi

Cenazenin başında bekleyenler ve dua edenler ANKARA - DSP Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in cenazesi, Kocatepe Camisi'ne getirildi. (2)

Rahşan Ecevit'in cenazesi, Kocatepe Camisi'ne getirildi (2)

Rahşan Ecevit, Kocatepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:02 Kaynak: AA
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