Rahşan Ecevit'in cenazesi, Kocatepe Camisi'ne getirildi (2) - Son Dakika

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Rahşan Ecevit'in cenazesi, Kocatepe Camisi'ne getirildi (2)
22 dakika önce
Kocatepe Camisi Sivil Toplum Kuruluşlarının Rahşan Ecevit için hazırladığı afişler Rahşan Ecevit'in kız kardeşi Asude Aral'ın görüntüsü Rahşan Ecevit'in cenazesi'nin Kocatepe Camisi'ne getirilmesi Cenazenin başında bekleyenler ve dua edenler ANKARA - DSP Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan...
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:02 Kaynak: AA
Kocatepe Camisi
Sivil Toplum Kuruluşlarının Rahşan Ecevit için hazırladığı afişler
Rahşan Ecevit'in kız kardeşi Asude Aral'ın görüntüsü
Rahşan Ecevit'in cenazesi'nin Kocatepe Camisi'ne getirilmesi
Cenazenin başında bekleyenler ve dua edenler ANKARA - DSP Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in cenazesi, Kocatepe Camisi'ne getirildi. (2)
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