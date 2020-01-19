Rahşan Ecevit'in cenazesi, Kocatepe Camisine getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rahşan Ecevit'in cenazesi, Kocatepe Camisine getirildi - Son Dakika

Rahşan Ecevit'in cenazesi, Kocatepe Camisine getirildi

6 saat önce

Rahşan Ecevit'in cenazesinin Kocatepe Camisine getirilmesi ANKARA - DSP Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in cenazesi, Kocatepe Camisi'ne getirildi.

Rahşan Ecevit'in cenazesinin Kocatepe Camisine getirilmesi ANKARA - DSP Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in cenazesi, Kocatepe Camisi'ne getirildi.

Rahşan Ecevit'in cenazesi, Kocatepe Camisine getirildi

Rahşan Ecevit, Bülent Ecevit, Kocatepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:58 Kaynak: AA
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