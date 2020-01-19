Rahşan Ecevit'in cenazesi, Kocatepe Camisine getirildi - Son Dakika

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Rahşan Ecevit'in cenazesi, Kocatepe Camisine getirildi
6 saat önce
Rahşan Ecevit'in cenazesinin Kocatepe Camisine getirilmesi ANKARA - DSP Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in cenazesi, Kocatepe Camisi'ne getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:58 Kaynak: AA
Rahşan Ecevit'in cenazesinin Kocatepe Camisine getirilmesi ANKARA - DSP Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in cenazesi, Kocatepe Camisi'ne getirildi.
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