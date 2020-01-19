Rahşan Ecevit'in cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rahşan Ecevit'in cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Rahşan Ecevit'in cenazesi toprağa verildi

6 saat önce

Demokratik Sol Parti (DSP) Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in 97 yaşında hayatını kaybeden eşi Rahşan Ecevit'in cenazesi Devlet Mezarlığı'na defnedildi.

Rahşan Ecevit'in cenazesi toprağa verildi, System.String[]

Demokratik Sol Parti (DSP) Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in 97 yaşında hayatını kaybeden eşi Rahşan Ecevit'in cenazesi Devlet Mezarlığı'na defnedildi.

Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Rahşan Ecevit'in naaşı Devlet Mezarlığı'na getirildi.

Ecevit'in üzeri Türk bayrağıyla örtülü tabutu cenaze aracından indirilerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Eski DSP Genel Başkanı Masum Türker ile Rahşan Ecevit-Bülent Ecevit Bilim, Kültür ve Sanat Vakfı Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı'nın omuzlarında, Bülent Ecevit'in kabrinin olduğu yere taşındı.

Rahşan Ecevit'in cenazesi, vasiyeti gereği 2006 yılında hayatını kaybeden eşi Bülent Ecevit'in yanına defnedildi. Kılıçdaroğlu, dualar eşliğinde toprağa verilen Rahşan Ecevit'in kabrine toprak attı.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Rahşan Ecevit'in kız kardeşi Asude Aral, CHP ve DSP yöneticileri ile vatandaşların da katıldığı definin ardından Ecevit çiftinin kabrine karanfiller bırakıldı ve dualar edildi.

Rahşan Ecevit'in cenazesi defin için Devlet Mezarlığı'na getirildiği sırada, sürücüsü park yerinden çıkmak için geri manevra yapan otomobil, kalabalık arasında bulunan bir kadının ayağını ezdi. Sağlık personeli tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından vatandaş ambulansla hastaneye götürüldü.

Devlet Mezarlığı, Rahşan Ecevit, Bülent Ecevit, Dsp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, son yolculuğuna uğurlandı
Merkel: Libya'daki krizin çözümü askeri olmayacak Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Önümüzdeki hafta kar yağışı etkili olacak BM'den Libya çağrısı: İç savaşı engellemek için acilen harekete geçmeliyiz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 22:50:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rahşan Ecevit'in cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]