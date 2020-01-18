Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defni için yasa teklifi hazırlandı - Son Dakika
Son Dakika Politika Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defni için yasa teklifi hazırlandı - Son Dakika

Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defni için yasa teklifi hazırlandı

6 saat önce

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defni için Mecliste grubu bulunan 5 siyasi partinin ortak yasa teklifi hazırladığını bildirdi.

Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defni için yasa teklifi hazırlandı, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defni için Mecliste grubu bulunan 5 siyasi partinin ortak yasa teklifi hazırladığını bildirdi.Özkoç, yaptığı yazılı açıklamada, "Meclisteki tüm siyasi partilerin grup başkanvekilleri bir araya geldik. Yaptığımız görüşme neticesinde Sayın Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnine ilişkin 5 grubun ortak yasa teklifi sunmasını kararlaştırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Özkoç, Rahşan Ecevit'in defninin yarın gerçekleşeceğini, yasa teklifinin ise Meclisin ilk Genel Kurul toplantısında yasalaşacağını belirtti.

Meclisteki siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle görüşme gerçekleştirdiklerini ve durumun hassasiyetini göz önüne alarak bir çözüm bulmaya çalıştıklarını vurgulayan Özkoç, "Rahşan Ecevit'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, hepimizin başı sağolsun. Rahşan Ecevit'in son dileğini, vasiyetini yerine getirebilmek için Meclisteki tüm siyasi partilerin grup başkanvekilleri bir araya geldik. Yaptığımız görüşme neticesinde Sayın Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnine ilişkin 5 grubun ortak yasa teklifi sunmasını kararlaştırdık. Teklif, bugün Meclis Başkanlığına sunuluyor. Defin, yarın gerçekleşecek. Meclis Genel Kurulu da ilk oturumda kanun teklifini, yasal hale getirecek." ifadelerini kullandı.

Özkoç, merhume Ecevit için yarın öğle namazının ardından Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılınacağını, daha sonra da Devlet Mezarlığı'nda toprağa verileceğini kaydetti.

Öte yandan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Rahşan Ecevit'in cenazesinin defniyle ilgili "vasiyetinin yerine getirilmesi" için parti gruplarıyla gereken görüşmeleri yaptığı öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Devlet Mezarlığı, Bülent Ecevit, Rahşan Ecevit, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:32 Kaynak: AA
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Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defni için yasa teklifi hazırlandı
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