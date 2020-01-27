Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnine ilişkin teklif komisyonda - Son Dakika
Son Dakika Politika Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnine ilişkin teklif komisyonda - Son Dakika

Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnine ilişkin teklif komisyonda

6 saat önce

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesine olanak sağlayan Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin görüşmelerine TBMM Milli Savunma Komisyonunda başlandı.

Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnine ilişkin teklif komisyonda, System.String[]

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesine olanak sağlayan Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin görüşmelerine TBMM Milli Savunma Komisyonunda başlandı.

Komisyon, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Toplantının açılışında konuşan Yılmaz, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı ve sabır dileğinde bulundu. Depremin ardından vatandaşların depremzedelere yardım ulaştırmak için yürüttüğü kampanyalara değinen Yılmaz, "Milletimize teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin." dedi.

Teklifin görüşmeleri öncesinde, "komisyon sözcüsü" seçimi yapıldı. AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ile CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi için yapılan oylama sonucunda, sözcülüğe Kirazoğlu seçildi.

Seçimin ardından AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Devlet Mezarlığı, Rahşan Ecevit, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:26 Kaynak: AA
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Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesine olanak...
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