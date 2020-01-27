Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnine ilişkin teklif komisyonda kabul edildi - Son Dakika

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesine olanak sağlayan kanun teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi.

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ın başkanlığında toplanan komisyonda AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın imzasını taşıyan Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ele alındı.

Teklif üzerinde söz alan milletvekilleri, Elazığ ve Malatya'daki depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı dileklerini ifade etti.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, kanun teklifinin Meclis'te grubu bulunan beş siyasi partiden milletvekillerinin imzasını taşıdığını dile getirerek, Devlet Mezarlığı'na defnedileceklere ilişkin kanun hazırlanırken önemli bir hususun atlanıldığının görüldüğünü, ilgili kanundaki kişilerin eşlerine ilişkin durumun muallak bırakıldığını söyledi.

Bostancı, talepleri halinde eşlerin bir araya defnedilmesi hususunda toplumun çok kuvvetli bir anlayışa sahip olduğunu belirterek, "Halkın geleneğinde, ahlakında ve vicdanında karşılığı olan bir hususun, bu kanunda muallak bir şekilde bırakılması uygun düşmeyeceği için beş siyasi parti grubu olarak bir araya geldik ve buradaki eksikliği gidermek için bu kanun teklifini ortak bir şekilde verdik." diye konuştu.

Kanun teklifinin ortaya çıkmasında Rahşan Ecevit'in vefatının uyarıcı bir etki yarattığını ifade eden Bostancı, "Rahşan Hanım'ın siyasete, memlekete yaptığı katkılar, hizmetler konusunda toplumumuzda sağlam bir kanaat var. Rahmetli Bülent Ecevit ile birlikte bütün ülkeyi dolaşarak insanların dertlerine çare arama konusunda uzun yıllar boyunca gösterdiği çaba, çalışkanlık, performans, muhakkak her türlü siyasi mülahazanın ötesinde, insanların vicdanında ortak bir değer olarak karşılık bulmuştur." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Rahşan Ecevit'in defnedilmesiyle ilgili ortak hazırlanan teklifin komisyon gündeminde olmasının, sadece depremlerde değil acılarda da nasıl bir araya gelindiğini gösterdiğini kaydetti.

Özkoç, "Herkes şunu bilmelidir ki bu millet, yeri ve zamanı geldiğinde birlikte mücadele etmesini bilen, sırt sırta vermesini bilen bir millettir. Onun temsilcileri de yeri ve zamanı geldiğinde gereğini yerine getirirler. Bütün siyasi partilerin grup başkanvekillerinin oy birliğiye kabul ettiği bu teklif, komisyon tarafından da değerlendirilecek ve hak ettiği bir şekilde karara bağlanacak." şeklinde konuştu.

Bedelli askerlikte afet eğitimi önerisi

CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, bedelli askerlik hakkındaki kanun teklifi komisyonda görüşülürken, bedelli askerlere afet eğitimi verilmesini önerdiklerini, bunun da Elazığ depreminde ne kadar önemli bir öneri olduğunu gördüklerini söyledi.

Sancar, afet eğitiminin askerlik eğitimi kadar önemli olduğunu birkaç gündür gördüklerini, bu konunun Milli Savunma Komisyonu gündeminde olması gerektiğini ifade etti.

Bedelli askerlik yapacakların 30 gün izinli sayılmalarına ilişkin karar alınmadığı için bu yöndeki askerlik talebine ilginin az olduğunu da dile getiren Sancar, "Gençlerin bu yönde talepleri var. Binlerce insan, çok önemli bir pozisyonda olduğundan dolayı bedelli askerlik yapmak için ayrıldıklarında, şirketlerinden izinli sayılmadığı için tazminat alamadan ayrılmak durumunda kalıyor. Bunların bir komisyon toplantısıyla aydınlatılmasının önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, dün deprem bölgesini ziyaret ettiklerini anlatarak, "Devletimize ait kamu kurumları ve görevlileri ile büyükşehir belediyelerimiz ekipleriyle, sivil toplum örgütlerimiz gönüllüleriyle tek vücut, tek yürek olmuşlar, yaraların sarılması konusunda canla başla mücadele ediyorlar. Allah onlara kolaylık versin." diye konuştu.

Örs, kanun teklifini İYİ Parti Grubu olarak desteklediklerini sözlerine ekledi.

MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, teklifte bir değişiklik yapılarak, Devlet Mezarlığı'na defnedileceklerin eşinin yazılı vasiyetinin alınmasını önerdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise Devlet Mezarlığı'na defnedilecek kişilerin eşlerinin daha önce vefat etmesi durumunda nasıl bir yol izleneceğine ilişkin de düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, teklifin bu yönde değiştirilmesini istedi.

Müzakerelerin ardından kabul edilen değişiklik önergesiyle, eşlerin Devlet Mezarlığı'na defnedilebilmesi için yasa kapsamında olanların vefat etmiş olması şartı kaldırıldı.

Buna göre cumhurbaşkanları, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanları ve başbakanlar ile Cumhuriyetin kuruluşuna hayat veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın silah arkadaşları olan İstiklal Harbi komutanlarından Devlet Mezarlığı'na defnedilenlerin eşleri de vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığı'na defnedilebilecek.

Düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2020 olacak.