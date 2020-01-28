Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnine ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi - Son Dakika
Son Dakika Politika Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnine ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi - Son Dakika

Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnine ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

6 saat önce

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesine olanak sağlayan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnine ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi, System.String[]

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesine olanak sağlayan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın imzasını taşıyan Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ele alındı.

Teklif üzerinde söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meclis'te grubu bulunan beş siyasi partinin verdiği ortak kanun teklifinin, "mezarlık teklifi" olduğunu söyleyerek, "Keşke, daha başka kanunlarda da bir araya gelebilsek, önerdiğimiz teklifler de iktidar tarafından böyle olumlu karşılanmış olsa." diye konuştu.

Teklif ile Devlet Mezarlığı'na defnedilenlerin eşlerinin de vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığı'na defnedilebileceğini dile getiren Türkkan, teklifte, eşlerin makam sahibinden önce vefat etmesi halinde de Devlet Mezarlığı'na defnedilmesinin önünün açıldığını belirtti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Rahşan Ecevit'in vefat etmesi ve Devlet Mezarlığına, merhum Bülent Ecevit'in yanına defnedilmek istemesi nedeniyle yeni bir düzenleme yapma zarureti doğduğunu ifade etti.

Türk milletinin örfi ve dini değerlerinin, eşlerin bir arada defnedilmesi hususuna önem verdiğini anımsatan Akçay, "Rahmetli Bülent Ecevit, ülkemize ve milletimize önemli hizmetler yapmış bir devlet adamıdır. Rahmetli Rahşan Ecevit'in de eşinin yanına defnedilme vasiyeti öğrenildiğinde buradaki eksikliği gidermek için bütün siyasi parti grupları bir araya gelerek ortak kanun teklifi vermiştir." diye konuştu.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, kanun teklifinin çok önemli olduğunu belirterek, teklifte imzası bulunan milletvekillerine ve destek veren partilere teşekkür etti.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, teklifin, devlet büyüklerinin ömürlerini paylaştığı eşlerinin de ebedi istirahatgahlarında beraber olma arzularının gerçekleşmesi önündeki eksikliğin giderildiğini söyledi.

Özen, "Bu kanun teklifini ortaklaşa hazırlayan TBMM'de grubu bulunan tüm siyasi partilerimize ve Milli Savunma Komisyonumuzda katkı koyan milletvekillerimize de teşekkür ediyorum." dedi.

Genel Kuruldaki müzakerelerin ardından teklif kabul edildi.

Buna göre cumhurbaşkanları, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanları ve başbakanlar ile Cumhuriyetin kuruluşuna hayat veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın silah arkadaşları olan İstiklal Harbi komutanlarından Devlet Mezarlığı'na defnedilenlerin eşleri de vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığı'na defnedilebilecek.

Düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2020 olacak.

Devlet Mezarlığı, Bülent Ecevit, Rahşan Ecevit, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Palandöken'e giden İmamoğlu, kayak yaptığı fotoğrafları paylaştı
Son dakika: Deprem sonrası yoğun bakıma alınan hastaların durumunun kritik olmadığı açıklandı Bakan Soylu: Isıtıcı, battaniye ve koli ile gıda göndermek isteyen varsa başımızın üzerinedir Deprem bölgesine giden Ekrem İmamoğlu, Palandöken Kayak Merkezi'nde konakladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 02:05:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnine ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]