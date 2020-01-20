Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığına defnine ilişkin teklif TBMM'ye sunuldu - Son Dakika

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Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığına defnine ilişkin teklif TBMM'ye sunuldu
6 saat önce
Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığına defnedilmesine olanak sağlayan Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, beş partinin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:16 Kaynak: AA
Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığına defnedilmesine olanak sağlayan Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, beş partinin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu.
Teklif, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın imzasını taşıyor.
Teklif, Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunun birinci maddesine "Devlet Mezarlığına defnedilenlerin eşleri de vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığına defnedilebilir." fıkrasının eklenmesini öngörüyor.
Teklifte, düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2020 olarak belirtildi.
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