Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığına defnine ilişkin teklif TBMM'ye sunuldu - Son Dakika

Teklifte, düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2020 olarak belirtildi.

Teklif, Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunun birinci maddesine "Devlet Mezarlığına defnedilenlerin eşleri de vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığına defnedilebilir." fıkrasının eklenmesini öngörüyor.

Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit 'in eşi Rahşan Ecevit 'in Devlet Mezarlığına defnedilmesine olanak sağlayan Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, beş partinin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Rahşan Ecevit'in, eşinin yanına defnedilebilmesi için 5 parti ortak kanun teklifi sundu

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