Rahşan Ecevit'in mezarına memleketi Şebinkarahisar'dan toprak gönderildi - Son Dakika

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin kurucusu Rahşan Ecevit'in mezarına konulmak üzere, memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinden toprak gönderildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün son yolculuğuna uğurlanacak Rahşan Ecevit'in cenazesine katılacaklarını söyledi.

İlçeden aldıkları toprağı, merhum Rahşan Ecevit'in mezarına bırakacaklarını belirten Yılancı, "Eniştemiz olarak gördüğümüz Bülent Ecevit'in mezarına da Şebinkarahisar'dan gönderilen toprak bırakılmıştı. Rahşan Hanım'ın çok sevdiği Şebinkarahisar'dan getirdiğimiz toprağı da mezarına koyacağız." dedi.

Yılancı, Şebinkarahisar halkının Rahşan Ecevit'i asla unutmayacağını ifade ederek kendisini her zaman saygı ve minnetle anacaklarını ifade etti.