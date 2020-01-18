Rahşan Ecevit'in ölümü - DSP Genel Başkanı Aksakal - Son Dakika

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Rahşan Ecevit'in ölümü - DSP Genel Başkanı Aksakal
33 dakika önce
Rahşan Ecevit'in ölümü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi önü DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın açıklamaları ANKARA - Merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 97 yaşında hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:19 Kaynak: AA
Rahşan Ecevit'in ölümü
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi önü
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın açıklamaları ANKARA - Merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 97 yaşında hayatını kaybetti. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi. Aksakal, burada basın mensuplarına açıklamada bulundu.
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