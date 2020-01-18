Rahşan Ecevit'in ölümü - DSP Genel Başkanı Aksakal - Son Dakika

Rahşan Ecevit'in ölümü

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi önü

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın açıklamaları ANKARA - Merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 97 yaşında hayatını kaybetti. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi. Aksakal, burada basın mensuplarına açıklamada bulundu.