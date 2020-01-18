Rahşan Ecevit'in ölümü - DSP Genel Başkanı Aksakal - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rahşan Ecevit'in ölümü - DSP Genel Başkanı Aksakal - Son Dakika

Rahşan Ecevit'in ölümü - DSP Genel Başkanı Aksakal

33 dakika önce

Rahşan Ecevit'in ölümü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi önü DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın açıklamaları ANKARA - Merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 97 yaşında hayatını kaybetti.

Rahşan Ecevit'in ölümü

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi önü

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın açıklamaları ANKARA - Merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 97 yaşında hayatını kaybetti. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi. Aksakal, burada basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Rahşan Ecevit'in ölümü - DSP Genel Başkanı Aksakal

Rahşan Ecevit, Gülhane, Aksakal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:19 Kaynak: AA
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