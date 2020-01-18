Rahşan Ecevit'in vefatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rahşan Ecevit'in vefatı - Son Dakika

Rahşan Ecevit'in vefatı

7 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile telefon görüşmesi yaparak taziyelerini bildirdi.

Rahşan Ecevit'in vefatı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile telefon görüşmesi yaparak taziyelerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:28 Kaynak: AA
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