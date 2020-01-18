Rahşan Ecevit'in vefatı - Son Dakika

Rahşan Ecevit'in vefatı
7 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile telefon görüşmesi yaparak taziyelerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:28 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile telefon görüşmesi yaparak taziyelerini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.
Son Dakika Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Comolli'nin istifası sonrası özeleştiri yaptı: Hata yaptık Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defni için yasa teklifi hazırlandı Melisa Şenolsun, Atiye ile zirveye yerleşti YSK'nın listesi sonrası Gelecek Partisi, seçim için harekete geçti